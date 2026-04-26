“خميس المشايخ” في حمص.. تكريم لقاماتها البارزة وإحياء لتقاليدها التاريخية

حمص-سانا

ضمن فعالية “خميس المشايخ”، نظّم فريق “أربعاء حمص”، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة حمص، حفلاً لتكريم قامات علمية وثقافية وفنية على مسرح دار الثقافة، بحضور وزير الثقافة وشخصيات نقابية وثقافية وجمهور واسع.

تكريم 9 شخصيات علمية وثقافية وفنية

شكّل الحفل مساحة وفاء استُحضرت فيها ذاكرة حمص، عبر تكريم تسع شخصيات من أبنائها الذين قدّموا إسهامات بارزة في مجالات علمية وثقافية وفنية، وهم: المهندسة لينا الرفاعي، والصيدلاني محمد عثمان بريمان، والأديب عبد المعطي الدلاتي، والدكتور عدنان تركاوي، والخطاط عدنان شيخ عثمان، والمؤرخ محمد غازي حسين آغا، والمعلم نديم الناصر، والفنان أنور سمعان، والحرفي سامي النداف.

“خميس المشايخ” يحيي تقاليد حمص

وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أكّد في تصريح لـ سانا، أنّ الفعالية اليوم تحمل دلالة مهمة، فالدولة التي لا تقيم وزناً لأولي الفضل ولّت مع ذهاب النظام البائد، مشيراً إلى أن “الدولة اليوم تضع الأمور في نصابها من خلال تقدير أصحاب العطاء الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة مجالاتهم”.

وأضاف: “إنّ خميس المشايخ في حمص يُذكّر بقيم الإتقان المرتبطة بالأخلاق المهنية الأصيلة، والتي شكّلت جزءاً من ثقافة المجتمع”، لافتاً إلى استمرار التعاون بين الوزارة والجهات المحلية والنقابات لتكريم كلّ من قدّم إسهاماً لسوريا.

تكريم مميز في ختام “نيسان حمص”

من جهتها، أوضحت لمى فهد، المدير التنفيذي لفريق “أربعاء حمص”، أن الفعالية جاءت في ختام مهرجان نيسان حمص، تزامناً مع تقليد “خميس المشايخ”، حيث جرى التواصل مع النقابات لاختيار أسماء مستحقة للتكريم، معربة عن الأمل في توسيع هذه المبادرة خلال الأعوام القادمة.

بدوره، عبّر الخطاط عدنان شيخ عثمان، أحد المكرّمين، عن سعادته بهذا التكريم في مدينته وبين أبنائه وأحفاده، معتبراً ذلك مصدر فخر واعتزاز، ومشيراً إلى مسيرته التي حصد خلالها 13 جائزة دولية في فن الخط العربي، إضافة إلى عمله في تدريس الخط في كلية الفنون الجميلة منذ أكثر من عشرين عاماً وتخريجه عدداً كبيراً من الطلاب.

ويعدّ “خميس المشايخ” العيد الشعبي الأخير والأهم في سلسلة “خمسانات حمص” الربيعية، ويُحتفل به في الخميس الأخير من شهر نيسان، ويعود تاريخه إلى عصر صلاح الدين الأيوبي كاحتفال بالانتصارات وتحرير القدس، واستمر تقليداً شعبياً ودينياً في حمص حتى توقف رسمياً في منتصف القرن العشرين، ورغم توقفه تم إحياؤه مؤخراً عبر فعالية “مهرجان نيسان حمص”.