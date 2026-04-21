أنشطة تفاعلية وترفيهية تُغني اليوم الأول من معرض كتاب الطفل

دمشق-سانا

حفل اليوم الأول من معرض كتاب الطفل في المكتبة الوطنية السورية بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي احتضنها المسرح التفاعلي للطفل، حيث تزيّن مسرح المكتبة مساءً بأداء أطفال موهوبين تراوحت أعمارهم بين 3 و11 عاماً، قدموا عروضاً متنوعة عكست قدراتهم وثقتهم بأنفسهم.

وشارك الأطفال في تلاوة وتجويد آيات من القرآن الكريم، وأداء أغاني الطفولة، فيما قدّم آخرون قراءات قصصية وألقى بعضهم الشعر، قبل أن يقوم الفريق التنظيمي بتوزيع جوائز وهدايا متنوعة على المشاركين الذين عبّروا عن سعادتهم بالصعود إلى المسرح والمشاركة في الفعالية.

ويتضمن المعرض، وفق ما أوضحه مدير الفعالية عمرو نفاع في تصريح لـ سانا، مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والثقافية، تشمل معرض رسومات فناني كتب الأطفال، وركن الفنون كالرسم على الوجوه وتلوين الجبصين والرسم على الكرتون، إضافة إلى ألعاب الذكاء مثل الشطرنج والأربعة تربح والجينكا، وقسم للخط العربي، ومسابقات ثقافية مع جوائز وميداليات لنشر البهجة وتعزيز ثقافة اللعب في بناء شخصية الطفل.

الطفلة ميرا مسلم (9 سنوات) عبّرت عن فرحتها بالمشاركة في الأنشطة واللعب مع أصدقائها، مؤكدة أن بعض الفعاليات تعزز ثقة الطفل بنفسه وتدعم قيم التعاون بين الأطفال.

أما الطفلة مسك طرشة (8 سنوات) فأشارت إلى سعادتها بالمشاركة في ثلاثة أنشطة مختلفة تحفّز الذاكرة والذكاء، من بينها اكتشاف الاختلاف بين صورتين، وإيجاد الكلمة المطابقة لما يقوله المشرف، وبناء برج من طبقات يفوز فيه الطفل الأسرع وصاحب البناء الأطول.

وتسهم هذه الأنشطة التفاعلية وترديد الأغاني في جذب الأطفال لزيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، بما يخلق روح التنافس الإيجابي ويعزز ثقافة الطفل، ويمنحه الثقة بقدراته وشخصيته.