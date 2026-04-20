“سيد الخشبة” عرض مونودراما على خشبة مسرح ثقافي إدلب

إدلب-سانا

أقيم على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب مساء اليوم الإثنين، عرض مسرحي “مونودراما” بعنوان “سيد الخشبة”، قدمه الفنان المسرحي زيناتي قدسية ضمن تجربة مسرحية صادقة قريبة من جوهر الفن، بهدف إعادة إحياء المسرح وتكريس حضوره في المجتمع.

ويجسّد العرض عملاً مسرحياً مكثّفاً يقدّمه ممثل واحد، عبر حالات إنسانية متعددة بلغة أدائية عالية وحضور قوي، ويستند فيه إلى نص رمزي عميق، وإخراج بصري بسيط ومدروس يعتمد على الإضاءة والإيقاع الصوتي لخلق أجواء متحوّلة تعزّز التجربة الدرامية، بحيث يحوّل الخشبة إلى فضاء يعكس الصراع الداخلي وتفاصيل الواقع بطرحٍ نقدي غير مباشر.

وأوضح خالد اليوسف مدير مديرية الثقافة في إدلب في تصريح لمراسل سانا، أن العرض تحدث عن الطاغية من خلال الدمج بينه وبين معاناة الشعب الفلسطيني الطويلة والغربة التي عاشها في بلاد الشتات خارج وطنه، لافتاً إلى أن العرض لاقى ترحيباً وتفاعلاً كبيراً من الحضور، نظراً لملامسته معاناة الشعب السوري من طاغية النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وفي تصريح مماثل أعرب مقدم العرض قدسية عن سعادته بعودته للوقوف على خشبة مسرح ثقافي إدلب، مستحضراَ بذاكرته العرض المسرحي الذي قدمه على ذات الخشبة قبل 37 عاماً وكان بعنوان “القيامة”، واعتبر أن العرض على خشبة المسرح بإدلب يختلف عن بقية العروض التي يقدمها عادةً في أماكن أخرى، موجهاً شكره للجمهور على حماسه وتفاعله الذي منحه شعوراً بالراحة والفخر رغم تعبه.

وأضاف قدسية: إن العرض لا يمثل زيناتي قدسية كسيد للخشبة، إنما هو رمز لمسيرة فنان بصفة عامة ظلم في مرحلة ما من عمره، ويحتم عليه شعوره بالظلم من قبل الطاغية أن يقول كلمة الحق في نهاية عمره ولو كلفه ذلك حياته، فاضحاً بالتفاصيل جرائم الكيان الذي حاصره وعذبه عقوداً طويلة.

الكاتب والقاص فادي عزتاني بدوره أشار إلى أن العرض المسرحي كان عملاً مميزاً، ودخل قلوب جميع الحضور، كونه كان مؤثراً وهادفاً، لافتاً إلى أن المجتمع في هذه الفترة بحاجة للمسرح، لا سيما بعد توقفه لسنوات طويلة.

يذكر أن العرض المسرحي “سيد الخشبة” سيتم عرضه على خشبات المسرح في كل من محافظات حمص ودمشق واللاذقية في وقت لاحق.