التقنيات الحديثة للتدريس والدعم النفسي للطلاب ضمن محاضرة في دمشق

دمشق-سانا

شهد المركز الثقافي في كفرسوسة اليوم السبت أجواء تربوية تفاعلية جمعت طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة وذويهم، ضمن محاضرة بعنوان “مفاتيح التوفيق في الدراسة”، قدّمها أستاذ اللغة العربية رامي تكريتي، حيث ركّز على سبل تحسين التحصيل الدراسي والاستعداد للامتحانات العامة.

وتناول المحاضر عدة محاور، منها أحدث التقنيات العملية للدراسة، مستعرضاً أساليب علمية تساعد الطلبة على الحفظ السريع وتنظيم الوقت، مع التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات مدروسة تعزّز الفهم وتثبّت المعلومات، بما يواكب التطورات الحديثة في أساليب التعلم.

وركّز تكريتي على الجانب النفسي، مقدّماً مجموعة من النصائح للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات والتحديات التي ترافقها، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الجهد الدراسي والراحة النفسية، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء والنتائج.

وسلّط الضوء على القيم والسلوكيات التي تشكّل مفاتيح أساسية للنجاح، وفي مقدمتها برّ الوالدين، والابتعاد عن الغش، والتحلّي بالنية الصالحة في طلب العلم، باعتبارها ركائز تعزّز التوفيق الحقيقي في المسار الدراسي والحياتي.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح تكريتي أن المحاضرة تهدف إلى دعم الطلاب وتساعدهم على تجاوز فترة الامتحانات بثقة، مؤكداً أن الجمع بين التخطيط الجيد للدراسة والدعم النفسي يمثل الطريق الأمثل للتفوق.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا لافتاً من الحضور، وتعزز جهود وزارة الثقافة المستمرة لدعم الطلبة خلال فترة الامتحانات وتعزيز مهاراتهم.