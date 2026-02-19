الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً ويافعاً خلال رعيهما الأغنام بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً غرب قرية رويحينة، وآخر يافعاً غرب قرية كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، أثناء قيامهما برعي الأغنام، لتفرج عنهما بعد عدة ساعات.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة، بأن قوات الاحتلال توغلت غربي قرية رويحينة، واقتادت الراعي إلى جهة مجهولة، وأطلقت سراحه بعد ساعات، كما أطلقت قذيفتين مدفعيتين باتجاه محيط القرية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال أقدمت كذلك على اعتقال يافعٍ أثناء رعيه الأغنام غرب قرية كودنة، وأفرجت عنه بعد ساعات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس الأربعاء، 6 شبان أثناء توغلها بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إضافة إلى توغلها في قرى صيدا الجولان، والمقرز وعين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.