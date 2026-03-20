“أحلى الحكايا”.. مسرحية للأطفال تعزز قيم العمل والمحبة والتعاون على خشبة القباني

دمشق-سانا

احتفى مسرح الطفل والعرائس في مديرية المسارح والموسيقا بأول أيام عيد الفطر السعيد بتقديم العرض المسرحي “أحلى الحكايا” من تأليف وإخراج عبد الرحمن بكور، وذلك على خشبة مسرح القباني بدمشق، وسط حضور لافت من الأطفال وذويهم الذين تفاعلوا مع مجريات العرض منذ اللحظات الأولى.

قصة عن النشاط والكسل في إطار حكائي مشوّق

العرض الذي جاء بصيغة تفاعلية موجهة للأطفال يروي حكاية أخوين يختلفان في الطباع والسلوك، أحدهما نشيط ومحب للعمل، بينما يميل الآخر إلى الكسل والاتكال.

وتدور الأحداث في عالم حكائي قوامه الملك وابنته الأميرة حيث يجد الأخوان نفسيهما أمام سلسلة من المواقف التي تكشف شخصيتهما وتضعهما أمام اختبار حقيقي، وتتطور القصة عندما يطلب الملك من وزيره اختباراً خاصاً يكشف قيمة الاجتهاد وأهمية الاعتماد على الذات، مقابل النتائج السلبية للكسل والتقاعس لتحديد من يستحق الزواج من الأميرة، فيقوم الوزير بمجموعة من الحيل للإيقاع بين الأخوين ليعلم أيهما المجتهد وأيهما الكسول.

رسائل تربوية بأسلوب قريب من الأطفال

ويسلط العرض الضوء على مجموعة من القيم التربوية والاجتماعية، أبرزها أهمية العمل، التعاون، المحبة، وتحمل المسؤولية، مقدماً هذه الرسائل بأسلوب مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة، مع الاعتماد على الإيقاع السريع والحوار الخفيف الذي يسهّل وصول الفكرة إلى الأطفال.

ويختتم العمل بحلّ الصراع بين الأخوين عبر عدالة الملك الذي يقرر مكافأة الاجتهاد ومعاقبة الكسل، في رسالة واضحة تشجع الأطفال على المثابرة والابتعاد عن السلوكيات السلبية.

وبيّن المخرج بكور في تصريح لسانا أن هذا العرض جاء بصيغة تفاعلية موجهة للأطفال، عكست نجاح المسرحية في الوصول إلى جمهورها المستهدف، وتحقيق الهدف التربوي والترفيهي الذي تسعى إليه.

تفاعل كبير من الأطفال

وتميزت المسرحية بطابعها التفاعلي، إذ اعتمد الممثلون على إشراك الأطفال في مجريات الأحداث، سواء عبر الأسئلة المباشرة أو عبر طلب مشاركتهم في اتخاذ القرارات داخل القصة، وقد أدى هذا التفاعل الكبير إلى لحظات طريفة حيث لم يتمكن الممثلون أحياناً من متابعة حواراتهم بسبب حماسة الأطفال واندماجهم في متابعة الشخصيات. وتأتي العروض المسرحية ضمن جهود مديرية المسارح والموسيقا لإغناء الفضاء الثقافي الموجه للطفل خلال الأعياد، وتقديم أعمال تجمع بين المتعة والفائدة، وتسهم في ترسيخ القيم الإيجابية بأسلوب محبّب وقريب من مخيلة الصغار.