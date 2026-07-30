المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ30 من تموز 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “فوق”، “الفأر الطباخ”، “مدغشقر: 3، و”السنافر: القرية المفقودة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 10:00 صباحاً، والـ 12:00 ظهراً، والـ 4:00 عصراً، والـ 6:00 مساءً.

2 – ورشة عمل تشاركية تقيمها محافظة دمشق بعنوان (نحو رؤية دمشق.. ورشة التراث والبيئة)، في قصر الأمير عبد القادر الجزائري بالربوة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة ثقافية بعنوان (لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟) يلقيها الدكتور حذيفة عكاش، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – صالون فكري أدبي بعنوان (الأدب في مرآة التحليل النفسي)، يقدمه الدكتور إحسان غرير ويدير الحوار فيه الدكتور إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – أمسية موسيقية وغنائية بعنوان (سوريا أرض السلام)، تقدمها أوركسترا وكورال ميوزك أكاديمي للأطفال واليافعين والشباب بقيادة المايسترو زياد حنا، في مسرح دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

8 – عرض أفلام ” صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية للأطفال بعنوان “أبطال الحساب الذهني”، تقدمها المدربة وفاء سلمان، في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – أصبوحة شعرية موسيقية للأطفال بعنوان (لحن على وتر الكلمة)، تقدمها الشاعرة الطبيبة ميسون الأحمر، في قاعة المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (التهاب الكبد الوبائي)، يقدمها الأستاذ باسم غياض، في قاعة المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – محاضرة حوارية عملية بعنوان (كيف نصنع من اليافعين قادة للمستقبل)، يقدمها الدكتور محمد الزبدية في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – أمسية شبابية، يلقيها كل من الأساتذة عمر الحريري، ومريانا الشعار، وسيدرا زكريا، في المحطة الثقافية ببلدية صحنايا (الطابق الثاني)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – ندوة حوارية بعنوان (مجلس الشعب وأولويات المرحلة القادمة)، يقدمها أمين سر مجلس الشعب الأستاذ مؤيد حبيب وعضوا المجلس الدكتور فادي الحلبي والأستاذ عدنان الخطيب بمشاركة ميسر اللقاء الدكتور رشدي شربجي، في المركز الثقافي بداريا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – جلسة حوارية في ذكرى مجزرة حماة 2012 بعنوان (حين خنق الرصاص الحناجر)، يقدمها نخبة من الشباب السوري، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض فني للأطفال بعنوان (عزف وكورال نسمات مصياف)، يقدمه كورال نسمات مصياف بالتعاون مع بيت سوري للفنون، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 6:30 مساءً.

3 – محاضرة صحية بعنوان (أمراض الصيف الإنتانية والهضمية والوقاية منها)، يقدمها الدكتور فراس الضمان، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

إدلب:

مهرجان عائلي بعنوان “صيف سوريا للعائلة”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية للأطفال في مبادئ الحساب الذهني، تدريب الآنسة جيهان زيدان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – جلسات تدريبية وأنشطة فنية وتثقيفية للأطفال واليافعين في الشطرنج والخط العربي والأشغال اليدوية، يقدمها الأساتذة علي سلمون ومأمول عباس وروجيه ابراهيم وميس عباس بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي بالشيخ بدر (قاعة المطالعة)، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي الفني (دلبة مشتى الحلو الرابع عشر) ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، ويتضمن ورشة فسيفساء لبسام بيضون، وطباعة أختام لجويل حداد، ودوري طاولة زهر وشطرنج، وأنشطة أطفال لمنى عكاري، ومعرضاً بعنوان “إشارات الغابة”، وملتقى تشكيلياً يقيمه الملتقى الثقافي العائلي في ساحة سوق ودرج الدلبة بمشتى الحلو، وأمسية موسيقية للمغنية نور الدين زيتون في معمل الحرير بمشتى الحلو، الساعة الـ 8:00 مساءً.

4 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “الحورية الصغيرة” و”إنكانتو”، والفيلم العائلي المترجم “ألفين والسناجب” في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – ورشة تثقيفية بعنوان “أبشري بالخير صافيتا”، يقدمها الأستاذ علي سليمان عبود بالتعاون مع فريق أبشر التنموي، في قصر الثقافة بصافيتا, الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – جلسة استماع تراثية، يقيمها قسم التراث الشعبي، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – منتدى “مواهب واعدة”، بإشراف الأديبة جيهان مصطفى والدكتور محمد يوسف والآنسة عبير علي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

ورشة عمل بعنوان (ورشة كروشيه للسيدات)، تقدمها الأستاذة ميادة الخير، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1- محاضرة توعوية يقدمها الأستاذ وليد القبة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في مسرح المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 11:00 صباحاً، ومحاضرة توعوية حول آفة المخدرات تلقيها الدكتورة رياح أحمد القدور، في المركز الثقافي بالواحة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2- جلسة توعوية يقدمها الأستاذان أحمد حاج محمد ونديمة فلك، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ 12:00 ظهراً، تعقبها جلسة توعوية حول أثر المخدرات على الفرد والمجتمع يقدمها الأستاذ صهيب إنطكلي، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3- جلسة مناقشة لكتاب بعنوان “حياة محمد صلى الله عليه وسلم في عشرين قصة”، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

4 – محاضرة توعوية ودينية بعنوان (الحكم الشرعي وحرمة النفس)، يلقيها الشيوخ حسين الرمو ومحمود الحاج بكار وزكريا العلو، في مركز منبج الثقافي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض الفيلم الأمريكي البريطاني (العظمة) من نوع الغموض والإثارة النفسية، يقدمه نادي اللامكان السينمائي، في مصبنة الزنابيلي بحي باب النصر في حلب القديمة, الساعة الـ 6:00 مساءً.

6- عرض مسرحي بعنوان “حديقة الحيوانات”، يقدمه الأخوان ملص، في مركز مساحة أمان بحي الفرقان، الساعة الـ 7:00 مساءً.

7 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

أمسية قصصية للأطفال بعنوان (بين ألمانيا وسوريا… عائلة تكتب… عائلة تحكي)، يقدمها هاني شويخ ولمياء سليمان وحنين وسما وكرمة شويخ، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.