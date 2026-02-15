معرض دمشق الدولي للكتاب.. ملتقى الفكر المتجدد على مر السنوات

دمشق-سانا

منذ انطلاقته في عام 1985، أصبح معرض دمشق الدولي للكتاب أحد أبرز الفعاليات الثقافية في سوريا، وعلى مدار سنوات شكّل منصةً أساسيةً للتبادل الثقافي والمعرفي، وملتقى للناشرين والمثقفين والكتّاب من سوريا والعالم العربي، ومع المرحلة الجديدة التي شهدتها سوريا تطور المعرض ليواكب المتغيرات الثقافية والاقتصادية مُرسخاً مكانته كرمز ثقافي ومنارة معرفية في المنطقة.

مرحلة التأسيس

برز معرض دمشق الدولي للكتاب مع انعقاد أول دورة لفعالياته كوجهة مهمة للمثقفين والقراء في سوريا، وذلك في الفترة الممتدة من عام 1985 حتى 2000، فشهد المعرض آنذاك مشاركة دور نشر عربية متنوعة، وفق ما أكده عدد من أصحاب دور النشر الذين عاصروا معرض الكتاب بكل دوراته، فكان المعرض على حد تعبيرهم منصة حيوية للكتاب الورقي، مع التركيز على الكتب الفكرية والعلمية والأدبية، والندوات الثقافية والأمسيات الأدبية التي رافقته في تلك المرحلة.

مرحلة التحول والتحديات

مع بداية الألفية الجديدة، بدأت بعض التغيرات تطال معرض دمشق الدولي للكتاب نظراً لتوسع سوق النشر العربي والتطورات الاقتصادية التي طالت قطاع النشر في المنطقة العربية بشكل عام، حيث يرى عدد من أصحاب دور النشر الذين التقتهم سانا أن عام 2010 كان محطة مفصلية في تاريخ المعرض، عندما تم عقده في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، التي عاد اليوم ليُعقد فيها، وشاركت فيه آنذاك نحو 400 دار نشر من مختلف الدول العربية والأجنبية، كما تم اختيار دولة قطر ضيف شرف للمعرض، تزامناً مع احتفالات الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010.

لكن تلك الدورة من فعاليات المعرض عانت من تحديات وصعوبات بسبب التنظيم والرقابة، فكانت الكثير من الروايات مراقبة، وممنوع استضافتها في المعرض ما أثر على مبيعات الكتب في ذلك الوقت، وعدم ارتياح دور النشر.

التوقف والاستئناف

بين عامي 2011 و2016، توقفت فعاليات المعرض نهائياً جراء الظروف الأمنية التي فرضتها سياسات النظام البائد، وعاد القائمون على المعرض ليستأنفوا نشاطهم في عام 2017، وانعقد مرة أخرى في عام 2021، ورغم التحديات المستمرة، أظهر المعرض قدرة السوريين وإصرارهم على استقطاب القراء.

في دورة معرض الكتاب عام 2021 التي جاءت تحت شعار “كتابنا غدنا”، حاول المعرض مواكبة التحولات التكنولوجية في عصر الكتاب الرقمي مع الحفاظ على مكانته كحدث ثقافي وطني، وكان من الملاحظ احتواءه على الروايات وكتب الأطفال أكثر من أنواع الكتب الأخرى.

دورة 2026.. نقطة فارقة في تاريخ المعرض

تعد دورة عام 2026 نقطة انطلاق وولادة جديدة لمعرض دمشق الدولي للكتاب، والتي جاءت تحت شعار “تاريخ نكتبه… تاريخ نقرؤه”، حيث جاء هذه المرة محتفلاً بنصر البلاد وتحررها من النظام البائد الذي قمع نشر الثقافة والفكر لسنوات طوال.

الدورة الحالية من المعرض هي الأكثر مشاركة بتاريخه، فضمن 500 دار نشر من سوريا والدول العربية والأجنبية، كما ضمت قائمة ضيوف الشرف المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

ورافق المعرض برنامج ثقافي مميز من الندوات والمحاضرات وتوقيع الكتب والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى دعم الإبداع وتشجيع الكتّاب الشباب ودور النشر.

دور نشر عاصرت المعرض منذ تأسيسه

التقت سانا عدداً من أصحاب دور النشر الذين شاركوا في معرض دمشق الدولي للكتاب منذ انطلاقته الأولى في عام 1985 وحتى اليوم، مثل دار الفكر التي كانت جزءاً أساسياً من المعرض منذ دورته الأولى، بالإضافة إلى دار طيبة للطباعة والنشر ودار حوار، فيما شهد المعرض مشاركات حديثة من دور نشر جديدة تشارك للمرة الأولى.

المدير التنفيذي لدار الفكر حسن سالم اعتبر أن المعرض منذ تأسيسه يُشكل منصة مهمة لدور النشر المحلية والعالمية، مشيراً إلى تميز المعرض الحالي بمنحه حرية الفكر والنشر فلا رقابة على الكتب، مما أتاح لكل الآراء أن تكون حاضرة على طاولة النقاش في أروقة المعرض.

و أشار سالم إلى أن الشغف السوري بالقراءة كان واضحاً من خلال الإقبال الكبير على المعرض، الذي كان في فترات مضت يمثل الوسيلة الوحيدة للحصول على الكتب، خصوصاً في فترة كانت فيها الرقابة على دخول الكتب إلى البلاد شديدة.

وقال سالم: “بالنظر إلى كل مرحلة، يبدو أن المعرض بقي قادراً على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن اللافت أن المعرض أصبح أكثر تنوعاً سواء من حيث المشاركين أو المواضيع المعروضة، ففي مرحلة ما كان المعرض مركزاً أساسياً للكتب الفكرية والعلمية، لكنه في السنوات الأخيرة شهد زيادة في الاهتمام بالكتب الأدبية والروايات وكتب الأطفال، ما يعكس تنوعاً في الأذواق والاهتمامات الثقافية، وخاصة في أوساط الشباب”.

معرض استثنائي.. وتغير كبير

أما عن الدورة الحالية الاستثنائية، فاعتبر سالم أنها نقطة فارقة، الشعور بالاستقرار بعد سنوات من الصراع يعكسه شعار المعرض “تاريخ نكتبه… تاريخ نقرؤه” وفق تعبيره، كما أن الجوائز الثقافية السبع التي أُطلقت في هذه الدورة تأتي لتعزز الإبداع وتشجع الأجيال الجديدة على الكتاب، مشيراً إلى أن دار الفكر شارك بمتوسط نحو 2000 إلى 3000 عنوان في المعارض السابقة، أما في المعرض الاستثنائي ففاق هذا العدد بأضعاف.

من جانبه، أشار مدير دار طيبة للطباعة والنشر أحمد عبد العزيز إلى التغير الكبير الذي شهده المعرض من حيث الحجم والتنوع، حيث أصبح اليوم أكثر اتساعاً وتنوعاً في أنواع الكتب المعروضة، بما في ذلك الكتب الإسلامية والكتب الفكرية، لافتاً إلى أن دور النشر شهدت توسعاً كبيراً، بما في ذلك دور نشر غابت لفترات طويلة، وهو ما يعد دليلاً على نجاح المعرض في جذب المشاركين من الدول العربية والدولية.

أما المديرة الإدارية لدار حوار ربى سليمان فرأت أن المعرض عكس تحولاً كبيراً في سوق النشر السوري، مشددة على ضرورة وجود توازن منطقي بين حرية التعبير وملاءمة المحتوى مع قيم المجتمع السوري.

اليوم، وبعد عشرة أيام من معرض دمشق الدولي للكتاب، يترك معرض الكتاب سجلاً حافلاً من الفكر السوري المتطور، فما بين مرحلة التأسيس ومرحلة التحول والتحديات، عاد معرض الكتاب في دمشق ليكون الملتقى الأول للفكر في سوريا الجديدة.