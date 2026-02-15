اليوم العاشر من معرض دمشق الدولي للكتاب… فعاليات ثقافية متجددة وحضور جماهيري واسع

دمشق-سانا

يواصل معرض دمشق الدولي للكتاب فعالياته الثقافية لليوم العاشر على التوالي، مقدّماً برنامجاً غنياً بالمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الإصدارات الجديدة، في دورة تشهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي.

ويتضمّن برنامج اليوم الأحد مجموعة متنوعة من الأنشطة الفكرية، من بينها محاضرات حول التربية بالسيرة النبوية، والنزاهة والتفتيش وتأثيرهما على الاقتصاد الوطني، وواقع الرياضة الكروية السورية، إضافة إلى عرض للفنون القتالية.

كما يشمل البرنامج ندوة بعنوان “التراث اللامادي السوري ذاكرة وطنية مستدامة في ضوء الحوكمة والذكاء الاصطناعي”، ومحاضرة حول فقه النصر عند خالد بن الوليد، وأخرى بعنوان نقطة تحول.

وتتواصل الفقرات المنوعة عبر عروض منوعات جامعية، وفقرة فنون أدائية سعودية، وتجربة للأطفال مع البشت العربي، ويوم خاص لتكريم الشاعر الراحل نادر شاليش، إضافة إلى فقرة إنشادية.

وتُختتم فعاليات اليوم بمحاضرة بعنوان “نقطة تحول” يقدّمها مدرب التنمية البشرية ياسر الحزيمي.

وكان المعرض، في دورته الاستثنائية بعد التحرير، قد افتتح أبوابه في السادس من الشهر الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 500 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 35 دولة، في مشهد يعكس عمق التلاقي الثقافي بين سوريا والعالم.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، فيما تسيّر محافظة دمشق باصات نقل مجانية من أربعة مواقع: البرامكة مقابل وكالة “سانا”، والمدينة الجامعية على أوتوستراد المزة، وساحة باب توما، وجسر الحرية، لتسهيل وصول الزوار إلى مدينة المعارض.