المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 10 من آب 2026

دمشق:

1 – حفل تكريم ضمن ملتقى خطاطي الحرف العربي والزخرفة، للاحتفاء بالخطاط محمود حديد، في مدرج المركز الوطني للفنون البصرية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – أمسية شعرية بعنوان (همسات)، يقدمها الشعراء حسن قنطار وصهيب الخلف ونور الدين الإسماعيل وتديرها الأستاذة عبير أحمد، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – ندوة بعنوان (التغذية والبدانة)، يشارك فيها الطبيبان باسل الجاسم ومحمد حسين السيوفي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – فعاليات منوعة ضمن مهرجان صيف سوريا، تشمل عروضاً فنية وثقافية وتراثية وورشات تعليمية وفقرات للأطفال ومسابقات، في قلعة دمشق، الساعة الـ 7:00 مساءً.

5 – عرضٌ سينمائي للنسخة المرممة من فيلم (اللّجاة)، يقدّمه نادي “Syrien n’est fait” السينمائي، في “منزول” طريق الربوة، الساعة الـ 7:30 مساءً.

6 – أمسية موسيقية بعنوان (تريو بين الشرق والغرب)، يقدمها العازفون باسم صالحة ونارا خانمه وأنطوني فاتشيه كنوزي، في مسرح الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 7:30 مساءً.

7 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

درعا:

أصبوحة شعرية بعنوان (بوح السنابل)، يشارك فيها الشعراء رفاعي البلخي، وإياد القاعد، وهائل الحمود، وإبراهيم الغزالي، وخالد العماري، وفراس الذياب، وسناء العلوه، في صالة المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان (الإعراب لغة وفهماً)، يلقيها الأستاذ محمد ضاهر، في المركز الثقافي بحمص – قاعة سامي الدروبي، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان (أصداء الحرية: كيف صاغت مظاهر الثورة الهوية السورية الجديدة)، تقدمها الأستاذة سناء كوكش في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – حفل تأبين أربعيني للأديب والناقد الراحل حنا عبود، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين، في فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – لقاء حواري بعنوان (ريمونتادا الشغف والمونديال)، يقدمه الإعلامي الرياضي همام كدر، في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

عرض مسرحي بعنوان (الملك هو الملك)، يقدمه فريق مواهب المسرحي، في مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية للأطفال واليافعين في المسرح والسرد القصصي والكورال الموسيقي، يقدمها الأساتذة طلال الحلبي ومنال سليم وغياث كابر، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط فني وبيئي وتوعوي للأطفال واليافعين، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – جلسة دعم نفسي للأطفال بعنوان (النقاط الإيجابية ونقاط النمو في شخصية الطفل عن طريق مرآتي، وأنشطة تركيز وانتباه)، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – ورشة رسم بعنوان (ظلال النخيل)، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “في أحلامك”، “هوبرز”، “إيليو”، في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

6 – محاضرة توعوية بعنوان (الحرائق.. أسبابها وطرق الوقاية) تقدمها المهندسة هيفاء تجور في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – جلسة استماع للأطفال بعنوان “الجزاء العادل” وورشة عمل في إعادة التدوير، يقدمها قسم ثقافة الطفل وفريق مهارات الحياة بطرطوس، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

8 – لقاء شعري للأديبات ناهدة شبيب ونجوى رحمون ورغداء العلي، تقديم المحامية غنوة مصطفى، في صالة اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

9 – ورشة تدريبية حول الصلصال وكيفية العمل وإنشاء الأشكال، يقدمها الدكتور فادي شماس، في بيت الطين بالساحة العامة في مشتى الحلو، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – محاضرة تفاعلية يقدمها الأستاذ حمزة رامز سلامي، وحفل غنائي تحييه فرقة “لامار” ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، في الحديقة المركزية بطرطوس، الساعة الـ 6:30 مساء، والساعة الـ 10:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – حلقة كتاب بعنوان (حقيبة أكبر من الهموم)، تقدمها نواهد اسبر، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشتا عمل تفاعليتان في الرسم والبرمجة ضمن فعاليات النادي الصيفي، تقدمهما المهندسة فداء حسون ووفاء نوح، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

1 – ورشة عمل تدريبية بعنوان (مهارات العمل التطوعي)، يقدمها مستشار التدريب التطوعي عمار عبد الحميد محمود، في مديرية التنمية الإدارية في حي ميسلون بمدينة حلب، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – محاضرة توعوية بعنوان (رحلة العطاء الأولى لكل أم)، تقدمها الأستاذتان هبة الحنفي وزهراء زريق، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – العرض المسرحي (الخرتيت)، المقتبس عن نص الكاتب يوجين يونسكو، للمخرج رائد البين، على مسرح نقابة الفنانين في حلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

4 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان – يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

1 – محاضرة بعنوان (طرائق التدريس المتبعة)، يقدمها المعلم التربوي عبد السلام الهبة، في قاعة الفعاليات بالمحطة الثقافية في الشعفة، الساعة الـ 10:30صباحاً.

2 – ندوة ثقافية بعنوان (صناعة الخيال: تنمية الحس الفني والإبداعي)، يقدمها الأستاذ حسين العلي والآنسة آسيا الصيفي، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

الرقة:

محاضرة توعوية بعنوان (المخدرات.. أنواعها وخطرها على الفرد والمجتمع)، يشارك في تقديمها كل من الممرضة سحر العرب الحمد والشيخ محمد خير والأستاذ خلف إبراهيم الحمود، في المركز الثقافي العربي بعين عيسى، الساعة الـ 11:30 صباحاً.