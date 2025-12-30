أمسية موسيقية جماعية على مسرح دار الأوبرا بدمشق لوداع عام 2025

دمشق-سانا

أحيت أربعة كورالات للغناء الجماعي أمسية موسيقية على مسرح دار الأوبرا في دمشق مساء اليوم، في عرض لوداع عام 2025 وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

مار أفرام السرياني يغني لأطفال المخيمات

وبدأت الأمسية مع كورال مار أفرام السرياني بقيادة المايسترو شادي أميل سروة، بأداء ترنيمة باللغتين السريانية والآرامية لغة السيد المسيح ثم مقطوعة “نجمة بتضوي ع طريقك”، مهدين إياها لكل مشرد أقام في المخيمات وكل من لم يعد إلى اليوم إلى منزله.

ثم روت طفلة من أعضاء الكورال عبر الغناء بشكل منفرد، قصة طفلة يتيمة فقدت والدها خلال الحرب، فدائما الأطفال يدفعون الثمن الأغلى جراء الحروب، ثم تلى ذلك أداء الكورال ذاته أغنية الميلاد الأشهر “we wish you a marry” وأغنية “ضوي بالليالي السعيدة” المعروفة بنجمة العيد.

ترانيم الميلاد مع كورال عطر

كورال عطر للغناء الجماعي بقيادة المايسترو حسين قدور، والذي يتألف من 4 جوقات مجتمعة للأطفال من 4 إلى 14 سنة ولليافعين والمحترفين والسيدات، قدم ترنيمة “كُلي إيمان” التي رتلتها الفنانة فيروز، وترنيمة “روح زورهن بيبتهن”، كما قدم من وحي الأعياد أيضاً أغنية “أهلا بـ بابا نويل”.

كورال المدرسة الوطنية السورية الأصغر عمراً

وكان لكورال المدرسة الوطنية السورية المؤلف من فئة الطلاب الأطفال بقيادة المايسترو رياض مرعشلي، وقع خاص في الحفل، حيث أدوا بحناجرهم الصغيرة أغاني الفرح الذي يغمر قلوب الأطفال في الأعياد حيث غنوا “جاي بابا نويل ودقوا أجراس العيد” وباللغة الإنكليزية أغنية “Christmas is love”.

وديع الصافي بحناجر كورال قصيد

كما كان كورال قصيد بقيادة المايسترو كمال سكيكر جزءاً من الاحتفالية الميلادية الكبيرة، حيث أدى ترانيم عديدة وأغنية “أرضي عم تقاسي حاجتها حرام” للفنان الراحل وديع الصافي.

مشاركة لمختلف مكونات سوريا

المشرف الفني على الحفل المايسترو سيمون الخوري أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن ما يميز حفل اليوم هو أنه يجمع عدة فرق مختلفة، إضافة إلى أنه يستضيف فرقة الأوركسترا الناشئة ديكسيلاند؛ مشيرا إلى أن المشاركين ينتمون إلى مختلف أطياف سوريا، ما يعكس التآخي الذي تعيشه البلاد.

بدوره أوضح قائد كورال قصيد المايسترو كمال سكيكر في تصريح مماثل، أن الحفل اليوم هو المشاركة الثانية لكورال قصيد على مسرح الأوبرا تعبيراً عن الفرح بعيد الميلاد، وإثباتاً بأن الثقافة السورية الموسيقية مستمرة ونحو الأفضل.

أما ختام الحفل فكان بعزف أوركسترا ديكسيلاند للشباب بقيادة المايسترو دلامة شهاب برفقة الكورالات مجتمعة أغنية “جاي الليلة يسوع”، وتقديم عرض جماعي ضم المشاركين وسط تصفيق وتفاعل الحضور.

نبذة عن الكورالات المشاركة

كورال مار أفرام السرياني، هو فرقة إنشاد كنسي وثقافي تُعنى بأداء التراتيل والألحان السريانية المستمدة من التراث الكنسي السرياني العريق.

كورال عِطر للغناء الجماعي، هو فرقة فنية تُعنى بتقديم الأغاني الجماعية والتراثية والوطنية.

كورال المدرسة الوطنية السورية، هو فريق غنائي تربوي يُعنى بتنمية مهارات الغناء الجماعي لدى الطلاب.

كورال قصيد، هو فرقة غنائية متخصصة في الغناء الجماعي، وتركز على تقديم الأعمال الغنائية التي تمزج بين التراث الموسيقي العربي والألحان الحديثة.