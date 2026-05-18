شموع السلام تكرّم جورج عشي.. تجربة فنية تركت بصمتها في الذاكرة السورية

دمشق-سانا

كرّمت جمعية شموع السلام مساء اليوم الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي والشاعر الغنائي جورج عشي، خلال فعالية فنية وثقافية أقيمت في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، احتفاءً بتجربة إبداعية تركت حضوراً راسخاً في الذاكرة البصرية السورية.

احتفاء بالتجارب السورية

وتضمّن التكريم افتتاح معرض جماعي شارك فيه 37 فناناً وفنانة من أعضاء الجمعية وخارجها قدّموا نحو 45 عملاً تنوّعت بين الرسم والنحت، وجاءت بأساليب وخامات مختلفة عكست غنى المشهد التشكيلي السوري وتواصل خبراته بين الأجيال.

وأعرب الفنان عشي في تصريح لـ سانا، عن امتنانه للمبادرة، مؤكداً أن قيمتها تنبع من كونها صادرة عن زملاء تجمعهم محبة الفن واحترام التجارب الصادقة، مضيفاً: إن هذا التكريم “لا يخصني وحدي، بل يحتفي بالفن التشكيلي السوري كله”، وشدّد على أهمية المثابرة والعمل المتواصل والانفتاح على تجارب الآخرين بالنسبة للفنانين الشباب.

شهادات تؤكد أثر عشي في المشهد الفني

من جهته، وصف رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الدكتور محمد صبحي السيد يحيى الأمسية بأنها “عرس من أعراس سوريا الجديدة”، مؤكداً أن تكريم المبدعين وهم بين محبيهم هو اعتراف مستحق بعطاءات أسهمت في خدمة الوطن والجمال.

وقال السيد يحيى: “اليوم نكرّم أحد كبار الفنانين السوريين الذين أغنوا المشهد التشكيلي بعقود من العطاء، وتركوا أثراً واضحاً في الحركة الفنية والثقافية”.

تكريم يرسّخ استمرارية الحركة التشكيلية

بدورها، أوضحت رئيسة جمعية شموع السلام الفنانة مانويلا الحكيم أن اختيار عشي جاء تقديراً لمسيرة إبداعية تركت أثرها بهدوء وعمق في الوجدان الثقافي السوري، معتبرة أن تكريم المبدعين الأحياء هو احتفاء بجزء أصيل من الروح الثقافية السورية.

كما أشارت عضو مجلس إدارة الجمعية الفنانة لينا رزق، إلى أن المعرض جمع فنانين من أجيال متعددة بهدف تعزيز الحوار الفني وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للاستفادة من تجارب الرواد، مؤكدة أن هذا التلاقي يرسّخ استمرارية الحركة التشكيلية السورية، وقالت: “حرصنا على أن يكون هذا التكريم مناسبة يلتقي فيها الفنانون الكبار بالشباب، بما يتيح تبادل الخبرات ويؤكد استمرارية الحركة التشكيلية السورية”.

وعكست الأعمال المشاركة تنوّعاً لافتاً في الأساليب والرؤى والخامات، من اللوحات الزيتية والأكريليك إلى المنحوتات، ما منح المعرض طابعاً بصرياً غنياً وأبرز قدرة الفن السوري على التجدد والانفتاح مع الحفاظ على أصالته.

ويُعدّ جورج عشي من الفنانين السوريين الذين جمعوا بين التشكيل والتصوير الفوتوغرافي وكتابة الأغنية، وشارك خلال مسيرته في معارض داخل سوريا وخارجها، ونال العديد من شهادات التقدير، مثبتاً حضوره كأحد الأسماء المؤثرة في المشهد الفني والثقافي السوري والعربي.