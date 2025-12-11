الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 11 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – ورشة قصصية للأطفال، تقدمها الآنسة رهف القباني، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: نحو تطوع هادف ومستدام (بمناسبة اليوم العالمي للتطوع)، تلقيها الدكتورة هالة شاهين، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة ال 1 ظهراً.

3 – بازار في كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس، في باب توما سفل التلة، الساعة الـ 4.30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان: انعكاسات ممارسات النظام البائد على الأسرة السورية، ضمن سلسلة ندوات من ذاكرة دمشق، للأستاذين: لينا ناجي وعبد الرحمن العبد الله، والدكتور أحمد رزق، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

5 – محاضرة بعنوان: المسطحات الخضراء ودورها في تنقية وتجميل بيئة المدن، يلقيها المهندس الزراعي معتز الكوسا، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

6 – عرض فيلم أيام التحرير، سيناريو وإخراج محمد منصور، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 6 مساء.

7 – أمسية غنائية بعنوان: هوى زمان، في غاليري زوايا بالقصاع برج الروس، الساعة الـ 6 مساء.

8 – عرض أفلام “الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – فعالية ثقافية للأطفال ذوي الإعاقة بعنوان: همم للقمم، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – العمل الحرفي.. التصميم مزايا وتحديات، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 1.30 ظهراً.

3 – ندوة بعنوان: تربيتنا وهويتنا في مواجهة رياح التغيير، للأستاذين سوسن لاذقاني وعمر النابلسي، في المركز الثقافي بمدينة التل، الساعة ال 4 عصراً.

درعا:

1 – مهرجان الشعر النبطي الثوري بمشاركة الشعراء: أبو سعيد المجاريش- أبو صدام الحريري- أبو صدام العامري- واثق الصمادي، على مسرح مديرية الثقافة بدرعا، الساعة الـ 11 صباحاً.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان: تحرير الإنسان من وهج التضحيات إلى فجر البناء، يقدمها الأستاذ زياد بكور، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – كرمس الميلاد، في ملاعب كنيسة بشارة السيدة العذراء في حي المحطة بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حماة:

عرض مسرحي بعنوان “الجلاد”، تأليف أحمد الماجد، وإخراج محمد تلاوي، في مسرح قصر الثقافة بحماة، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – ندوة بعنوان: أدب الثورة للدكتور عبد السلام الراغب والدكتورة زبيدة القاضي، في مقر اتحاد الكتاب العرب بشارع بارون، الساعة 12 ظهراً.

2- الفعالية الخاصة بالأطفال: أزاهير النصر، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – حفل توقيع رواية سوق الدهشة للدكتور محمد جمال طحان، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – أمسية شعرية بعنوان: قوافي النصر، يحييها الشعراء: محمد محمود قاسم، أبو مصعب الحنبلي، رياض دعبول، محمد العمر، محمد أيهم سليمان، محمد فاتح علولو، وأحمد السليمان، في المركز الثقافي بالأتارب، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – أمسية شعرية بعنوان: قصائد في ميدان المعركة، يحييها الشعراء حذيفة الجابري، محمد علوان، أحمد عبد الحميد، أمين الحمادي،خالد الفجر ، عبد الرزاق حاج مصطفى، أحمد إبراهيم، وجيهان كور نعسان، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة ال 3.30 عصراً.

6 – عرض أفلام “الحارس، الصدمة، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

طرطوس:

1 ـ محاضرة بعنوان: “حق المساواة والعدالة أمام القانون”، تقدمها المحامية بادية سركيس، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – أمسية كورالية بعنوان “ملّا إنت”، لكورالي حنين وحلم، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 5 مساءً.

دير الزور:

ندوة تفاعلية بعنوان: “مجزرة الشعيطات وعروض وثائقية”، يقدمها الأستاذ علي عبد الجاسم، في مقر اتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 6 مساءً.