المكتبة الوطنية بدمشق تحتفي بالشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة ضمن فعاليات التحرير

086A7192 المكتبة الوطنية بدمشق تحتفي بالشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة ضمن فعاليات التحرير

دمشق-سانا

احتضنت المكتبة الوطنية بدمشق اليوم سلسلة من المحاضرات العلمية والفكرية ضمن فعاليات التحرير، تناولت قضايا الشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة، إلى جانب مناقشة أبعاد التحرير الإنسانية والاجتماعية.

وفي محاضرته بعنوان الشباب والبناء أكد سامر إيبش أن الواقع الجديد الذي تعيشه سوريا يفرض على الشباب القيام بأدوار كبيرة في مسيرة البناء والإعداد، موضحاً أن هذا الطريق يتطلب المعارف والتصورات والمهارات إضافة إلى الجانب النفسي.

086A7199 المكتبة الوطنية بدمشق تحتفي بالشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة ضمن فعاليات التحرير

وأشار إلى أن الإنسان لا يستطيع تحديد مساره البنائي إلا من خلال الإجابة عن أسئلة الهوية والغاية والواقع، بما يمنحه دفعة لتطوير نفسه والقيام بدور فاعل في المجتمع.

أما عبد الرحمن السروجي، في محاضرته التحرير والرصيد الإيماني، فقد شدد على أن ثمرة التحرير جاءت بعد عناء طويل، وهو ما يضاعف قيمتها، لافتاً إلى أن مرور عام على انتصار الثورة السورية يضع الجميع أمام مسؤولية بناء سوريا الجديدة.

086A7230 المكتبة الوطنية بدمشق تحتفي بالشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة ضمن فعاليات التحرير

ورأى أن المرحلة المقبلة هي زمن التفاؤل والمبادرة، وزمن الأسرة التي تشكل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، كما أنها زمن الثبات والتصدر، حيث دعا أصحاب الكفاءات إلى تحمل المسؤوليات بروح من الصبر وطول النفس بعيداً عن الاستقطابات، مؤكداً أن هذه المرحلة هي مرحلة الرخاء.

086A7241 المكتبة الوطنية بدمشق تحتفي بالشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة ضمن فعاليات التحرير

وتخللت المحاضرات فقرة إنشاد قدمها المنشد همام أسعد، الذي أمتع الحضور بمجموعة من الأناشيد الوطنية والوجدانية، مضيفاً أجواءً من البهجة والتفاؤل للأمسية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز الوعي الوطني والفكري لدى الشباب السوري، وإبراز دورهم في بناء المستقبل بما ينسجم مع روح التحرير والانتصار، ويؤكد أن سوريا ماضية في طريقها نحو النهوض والتجدد مستندة إلى طاقات أبنائها وإرادتهم الصلبة.

086A7226 المكتبة الوطنية بدمشق تحتفي بالشباب ودورهم في بناء سوريا الجديدة ضمن فعاليات التحرير
احتفال شعبي في مدينة الرستن بحمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
“على حافة الضوء”.. أمسية في حلب تدمج التشكيل والموسيقا والشعر في احتفاء بالطموح الشبابي
القاص عبد الله نفاخ يوقع مجموعته الجديدة “التوق إلى الفردوس” في ثقافي المزة بدمشق
مؤتمر الهوية والمواطنة يخصص ثاني أيامه للحديث عن دور اللغة والعمارة والآثار
حرفيو سوقي النحاسين والمناخلية… حراس الذاكرة الدمشقية يروون قصصاًمن الماضي العريق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك