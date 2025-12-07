احتفالات في مدينة طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير

قائمة الصور 1/5
بحضور محافظ إدلب.. مديرية الشؤون السياسية تعقد جلسة حوارية لمناقشة أبرز القضايا الراهنة
عدسة سانا … مدينة حماة منذ لحظات
وزيرا الإعلام والطوارئ يشاركان الجالية السورية بأمريكا فرحتها بإلقاء الرئيس الشرع كلمته
أكثر من 3 ملايين دولار تبرعات خلال ساعتين في احتفال إطلاق صندوق التنمية السوري بطرطوس
بدء الاحتفال في ساحة العاصي بحماة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك