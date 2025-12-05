معرض فني وأنشطة ثقافية في اللاذقية ضمن فعاليات ذكرى التحرير

اللاذقية -سانا

أطلقت مديرية الثقافة في محافظة اللاذقية اليوم فعاليات ذكرى التحرير، والتي تتضمن سلسلة من النشاطات الفنية والثقافية المتنوعة، على مدى خمسة أيام.

وشهد اليوم الأول من الفعاليات افتتاح معرض فني في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، ضمّ مجموعة من اللوحات التشكيلية، والتي عكست قيم الحرية والتفاؤل، إلى جانب فقرات إنشاد وقراءات قرآنية وكورال غنائي، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وشبابية.

مدير الثقافة في اللاذقية أحمد شريقي أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن الشعار الذي اتخذته فعاليات ذكرى التحرير في اللاذقية “سوريا من الألم إلى الأمل”، يعبّر عن المرحلة الجديدة التي ترسمها سوريا بسواعد أبنائها ومن مختلف مكوناتها، واستعادتها لمكانتها المرموقة عبر السنين.

بدورها، أوضحت الدكتورة فلورين الوسمي من الحضور أن المشاركة الواسعة والإقبال الكبير يعكسان حالة الفرح التي يعيشها أهالي المحافظة بهذه المناسبة، مشيرة إلى الأجواء الإيجابية التي تميّز الفعالية.

فيما وصفت آلاء حاج محمود أجواء الاحتفال بالمميزة والجميلة، لافتة إلى أن الكورال الغنائي كان مؤثراً، وأداء الأطفال أظهر حرفية وتقانة عالية، إضافة إلى إشادتها بفقرة قراءة القرآن الكريم.

من جهته، أكد المتطوع في جمعية شراع الخير بهاء مكيس أن عنوان الفعالية يجسد رسالة المعرض والمشاركين فيه، ولفت إلى أن الأعمال الفنية والأنشطة تعبّر عن تطلعات السوريين إلى مستقبل أفضل.

ويقام يوم غد ضمن الفعاليات، يوم تفاعلي مع الأطفال لفريق الثقافة، لبناء مهارات الحياة، وذلك عند الساعة الـ 2 ظهراً في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية.

ويحتفل الشعب السوري في هذه الأيام بالذكرى السنوية الأولى للتحرير، التي تصادف يوم الإثنين القادم في الثامن من كانون الأول، تأكيداً على التمسك بالوحدة الوطنية والمضي بثبات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لسوريا بعد إسقاط النظام البائد.