من خلف شبابيك طرطوس.. رواية ترصد تحولات الوعي السوري في سنوات الثورة

دمشق-سانا

تقدّم الكاتبة فيحاء نابلسي في روايتها «من خلف شبابيك طرطوس» مقاربة سردية تتجاوز التأريخ المباشر لسنوات الثورة السورية، لتغوص في التحولات النفسية والاجتماعية التي عاشها السوريون، من خلال رصد الحياة اليومية في مدينة طرطوس.

وتنطلق الرواية من شخصية «مودة»، وهي امرأة تعيش اغتراباً داخل مدينتها، تؤمن سراً بالحراك الشعبي، بينما تجد نفسها محاصرة ببيئة موالية للنظام البائد، ما يجعل حياتها سلسلة من التناقضات بين قناعاتها وما تضطر إلى إخفائه.

رواية الوعي لا رواية الحدث

لا تجعل نابلسي الحدث السياسي محوراً مباشراً للسرد، بل تركز على طريقة استقبال الناس للأحداث ومستوى إدراكهم لما يجري، وتتحول «الشبابيك» في العنوان إلى رمز لرؤية ناقصة أو مؤجلة، إذ يُرى العالم من خلف حواجز مادية ونفسية تحدد زاوية النظر إليه.

وتكشف الرواية أن المدينة الآمنة ظاهرياً كانت تخفي واقعاً مغايراً امتزج فيه الصمت بالخوف، والاعتياد بالرقابة، فأصبحت الحياة اليومية مرآة للتحولات العميقة التي أصابت المجتمع.

تفاصيل يومية تكشف التحولات الاجتماعية

تحوّل الكاتبة التفاصيل البسيطة إلى أدوات للكشف عن الواقع الاجتماعي، متنقلة بين البيت والمدرسة والحي، لترصد أثر الأحداث في العلاقات الأسرية، وأحاديث الجارات، والعمل المدرسي، حيث يمتزج الخوف بالإشاعة، والرقابة بالصمت، وتتحول الشعارات المنتشرة على الجدران إلى جزء من المشهد اليومي.

كما تتابع الرواية التحولات التي طرأت على أفراد الأسرة وشبكة العلاقات الإنسانية، وكيف أعادت سنوات الثورة تشكيل القيم والمواقف داخل المجتمع.

الجانب الإنساني.. البحث عن الخلاص

تتعمق الرواية في العالم الداخلي للبطلة، التي ترى في الزواج فرصة للخلاص من واقعها الضاغط، إلا أن محاولاتها تفشل، قبل أن ترتبط بشخصية تحمل قناعات سياسية مختلفة.

وتكشف هذه العلاقات البعد الإنساني للنص، إذ يصبح البحث عن الاستقرار والحياة الطبيعية جزءاً من معركة أوسع في مواجهة الخوف والاغتراب.

بنية سردية تنطلق من اليوميات

تستند الرواية في قسم كبير منها إلى يوميات كُتبت بين عامي 2011 و2013، ما يمنحها مصداقية وتفصيلاً واضحين، قبل أن تتسارع الأحداث في الفصول الأخيرة، مروراً بمحطات مفصلية شهدتها سوريا والمنطقة، وصولاً إلى صباح الثامن من كانون الأول عام 2024 يوم التحرير.

الرواية وثيقة إنسانية عن المجتمع الآخر

يرى الدكتور البراء هلال في تصريح لسانا الثقافية أن الرواية تقدم مادة إنسانية ثرية، لافتاً إلى قدرة الكاتبة على التقاط التفاصيل الصغيرة، من معاناة النازحين إلى تفاصيل إعداد الطعام، وما يعتمل داخل الشخصية بوصفها امرأة وأماً ومعلمة وثائرة.

ويعد هلال الرواية وثيقة مهمة لفهم الواقع الاجتماعي في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد خلال سنوات الثورة.

الرواية محاولة لفهم الإنسان أكثر من تأريخ الحدث

تؤكد نابلسي في تصريح مماثل أن الرواية تسعى إلى تقديم رؤية فكرية ونفسية لأحداث الثورة السورية من خلال تفاعل الشخصيات معها، بعيداً عن الخطاب السياسي المباشر.

وتوضح أن العمل يرصد حياة مدينة احتضنت مواقف متباينة من الثورة والحرية والرغبة في الأمان، مؤكدةً أنه ليس تأريخاً للأحداث، بل رصد نفسي وفكري لأناس يحاولون فهم الصراع وسبل النجاة منه.

النص يعالج إشكالية الوعي المؤجل

بدورها توضح الناقدة عبير خالد يحيي أن الرواية تركز على المسافة بين وقوع الحدث وإدراكه، وأن «الشبابيك» تتحول إلى وسيط يعيد تشكيل العلاقة بين الذات والعالم، بحيث تتكون الرؤية واليقين تدريجياً تحت تأثير الخوف والتجربة.

الكاتبة السورية فيحاء عشير نابلسي من مواليد طرطوس عام 1967، درست الأدب الإنكليزي في جامعة حلب، وعملت في مجال التدريس، تكتب في الرواية والقصة القصيرة وأدب الأطفال واليافعين، وتميل في تجربتها إلى الأدب الواقعي المرتبط بقضايا المجتمع والإنسان.

من أبرز أعمالها رواية «ستة أيام في الخارج» الصادرة عام 2016، والمجموعة القصصية «بروكار»، إلى جانب «كعك جابر» و«محكمة الغابة» الموجهتين للأطفال واليافعين، وتتناول كتاباتها آثار الحرب والاغتراب والقيم الإنسانية والتحولات النفسية والاجتماعية، بلغة تجمع بين البساطة والرمزية.

حصلت قصتها «عودة الإضاءة» على المرتبة الثانية في مسابقة «قصص على الهواء» التي نظمتها إذاعة «بي بي سي»، كما نالت قصة «شامواه» المرتبة الثانية في مسابقة «منارة الإبداع» عام 2017، وفازت قصتها «وردة واحدة تكفي» في مسابقة أدبية أخرى.