السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية

447A5712 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية

دمشق-سانا

ناقشت الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم على مدرج المكتبة الوطنية بدمشق، ضمن فعاليات اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية الذي تنظمه وزارة الثقافة، تحول الاقتصاد السوري من الحماية إلى التنافسي الحر والفرص والتحديات لتحقيق ذلك، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين.

السياسة الاقتصادية والفرص والتحديات

447A5734 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية

وتركزت مداخلات المشاركين في الندوة التي حملت عنوان” السياسة الاقتصادية الفرص والتحديات” على ضرورة حماية الصناعة الوطنية ودعمها بشكل كامل للنهوض بالمنتج الوطني كمّاً ونوعاً، إضافة إلى تحديث القوانين المتعلقة بالصناعة والتجارة، مؤكدين على ضرورة عودة ودخول المستثمرين لمختلف القطاعات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى للوصول إلى اقتصاد وطني قائم على التنمية المستدامة.

أهمية الانتقال إلى اقتصاد تنافسي

447A5737 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية

وفي تصريح لـ سانا أكد المتحدث في الندوة مدير شركة “روابط” لحلول الأعمال رازي محي الدين، ضرورة الانتقال نحو اقتصاد تنافسي لأهميته في رفع جودة المنتجات وخفض الأسعار وتوافرها بشكل كبير، كما أنه يشجع على التصدير ويجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، بينما كان الاقتصاد خلال فترة النظام البائد قائماً على الحماية وارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة وضعف المعلومات والتحاليل الاقتصادية.

رازي محي الدين 1 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية

ولفت محي الدين، إلى أهمية إدخال الحوكمة وتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي في الاقتصاد السوري، والتي ستنعكس على القطاع الخاص في تعزيز الشفافية وتطبيق المساءلة، والاعتماد على الكفاءات وتحسين أداء المؤسسات، كما أنها ستؤدي في القطاع العام إلى تطوير الأطر التنظيمية والإدارية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك لخلق بيئة عمل محفزة للاقتصاد وتعزز نموه.

وبين محي الدين أن سوريا تمتلك كل المقومات لبناء اقتصاد قوي ومنافس، ومنها الموقع الإستراتيجي وتنوع الموارد واليد العاملة، وتواجد الكفاءات العلمية الخبيرة في مختلف القطاعات.

توثيق الذاكرة الوطنية

447A5742 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية

وكانت فعاليات ملتقى “الحكاية السورية” انطلقت أمس الأول في المكتبة الوطنية بدمشق، بهدف توثيق الذاكرة الوطنية السورية وضمان نقلها للأجيال القادمة، بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية.

خالد قطاع 2 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5734 1 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5742 1 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5712 1 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5718 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5722 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5725 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
447A5729 السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
كمال الحرش السياسة الاقتصادية الوطنية ضمن ندوة حوارية في اليوم الأخير من ملتقى الحكاية السورية
جمعية المهن اليدوية بطرطوس… تراث يتجدد بإبداع الحرفيين
رحلة مع الحضارات السورية في معرض دمشق الدولي الـ 62
بقايا من الذاكرة.. معرض فني يوثّق الوجع السوري
المعرض الأول للمكتبة السورية الكبرى في حمص يحتفي بـ 300 إصدار متنوع
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت 28 حزيران 2025
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك