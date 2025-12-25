الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 25 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – معرض الكتب والوثائق الشركسية، في معرض الجمعية الخيرية الشركسية بركن الدين موقف آدم، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

طرطوس:

1 – نشاط حركي للأطفال بمدرسة حدندوش، بإشراف السيدة رجاء العبد الله، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 – عرض مسرحية كلمات بلا معنى، على مسرح نقابة الفنانين، ضمن فعاليات مهرجان حلب المسرحي، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليالي جمع”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

