الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 20 من أيلول 2025

دمشق:

1 – فعاليات العودة إلى المدرسة في المكتبة الوطنية، من الساعة الـ 9 صباحاً ولغاية الساعة الـ 3 عصراً.

2 – المعرض الفني المشترك “حكاية وطن” لطلاب مركز الفنان محمد ناجي عبيد للفنون التشكيلية، في مدرسة أم عطية الأنصارية بالزاهرة الجديدة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “دور التكنولوجيا بالتعليم”، لمديرة البوابة التعليمية التفاعلية آية الكنج، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – حوار مفتوح مع الفنان التشكيلي يوسف عبد لكي، بعنوان “على حواف الظل والنور سوريا والفن والحرية”، في فندق غولدن مزة قاعة بغداد، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، آخر راجل في العالم، ماما وبابا”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حلب:

1 – حفل فني تراثي بمناسبة الذكرى الـ 66 لتأسيس الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون، في منارة حلب القديمة بالسبع بحرات، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، الشاطر، ريستارت، أسلحة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، بامبي الحساب”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.