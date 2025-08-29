الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 29 من آب 2025

دمشق:

1 – برنامج الفقرات الفنية في معرض دمشق الدولي:

الفقرات المخصصة للأطفال:

فعاليات حركية للأطفال في مسرح الأطفال الساعة الـ 7 مساء.

مسرحية “رحلة قيقب” في مسرح الأطفال، الساعة الـ 8 مساء.

فيلم كرتون يعرض على مسرح الأطفال، الساعة الـ 9.30 مساء.

الفقرات المخصصة للكبار:

ندوة حوارية لوزيري الثقافة والسياحة في منتدى دمشق، الساعة الـ 6.45 مساء.

أمسية شعرية في قاعة الندوات بنادي الصحفيين، الساعة الـ 7.15 مساء.

عرض راقص لفرقة آمال السورية على المسرح الجماهيري، الساعة الـ 7.30 مساء.

مسابقة ثقافية تفاعلية على المسرح الجماهيري، الساعة الـ 8.15 مساء.

عرض مسرحية “ذاكرة الغد” على المسرح الجماهيري، الساعة الـ 9.00 مساء.

أمسية إنشادية للفنان محمد حمامي، على المسرح الجماهيري الساعة الـ 10 مساء.

2 ـ عرض مسرحية “فلة والأقزام” على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساء.

3 ـ عرض أفلام”متلبس بالسرقة، الورود، الشاطر، روكي الغلابة، ماديون”، من الساعة

الـ 12.30 ظهراً لغاية الساعة الـ 10.30 مساء.

ريف دمشق:

1 ـ ندوة حوارية بعنوان” العدالة الانتقالية بين الحقيقة والمساءلة”، للمحامية حنان أبو عيشة في روضة الأحلام الخاصة جانب مدرسة الأونروا بمخيم السيدة زينب، الساعة الـ 5 مساء.

2 ـ عرض فيلم “عندما تتحرك السريالية 2” لسلفادور دالي، في بيت ألبيرتو بجرمانا الساعة الـ 5 مساء.

حماة:

1 – حفل توقيع ديوان الشاعر نزار قدور في مقر جمعية أصدقاء سلمية في شارع حماة، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 ـ محاضرة “نجوم الصيف في حلب” يعقبها رصد عملي باستخدام التلسكوب، للمهندس مجد الصاري، في حديقة جمعية العاديات حي الجميلية شارع اسكندرون، الساعة الـ 7.30 مساء.

2 ـ عرض أفلام”سوبرمان، روكي الغلابة،الخريطة التي تقودك، ريستارت، السنافر، الشاطر، بعد 28 عام”، في صالة الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساء.

طرطوس:

1 – عرض فيلم “ترومان” في كافيه لامارا ببلدة الدريكيش، الساعة ال 6 مساء.