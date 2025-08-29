الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 29 من آب 2025

دمشق:
1 – برنامج الفقرات الفنية في معرض دمشق الدولي:
- الفقرات المخصصة للأطفال:
- فعاليات حركية للأطفال في مسرح الأطفال الساعة الـ 7 مساء.
- مسرحية “رحلة قيقب” في مسرح الأطفال، الساعة الـ 8 مساء.
- فيلم كرتون يعرض على مسرح الأطفال، الساعة الـ 9.30 مساء.
- الفقرات المخصصة للكبار:
- ندوة حوارية لوزيري الثقافة والسياحة في منتدى دمشق، الساعة الـ 6.45 مساء.
- أمسية شعرية في قاعة الندوات بنادي الصحفيين، الساعة الـ 7.15 مساء.
- عرض راقص لفرقة آمال السورية على المسرح الجماهيري، الساعة الـ 7.30 مساء.
- مسابقة ثقافية تفاعلية على المسرح الجماهيري، الساعة الـ 8.15 مساء.
- عرض مسرحية “ذاكرة الغد” على المسرح الجماهيري، الساعة الـ 9.00 مساء.
- أمسية إنشادية للفنان محمد حمامي، على المسرح الجماهيري الساعة الـ 10 مساء.
2 ـ عرض مسرحية “فلة والأقزام” على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساء.
3 ـ عرض أفلام”متلبس بالسرقة، الورود، الشاطر، روكي الغلابة، ماديون”، من الساعة
الـ 12.30 ظهراً لغاية الساعة الـ 10.30 مساء.
ريف دمشق:
1 ـ ندوة حوارية بعنوان” العدالة الانتقالية بين الحقيقة والمساءلة”، للمحامية حنان أبو عيشة في روضة الأحلام الخاصة جانب مدرسة الأونروا بمخيم السيدة زينب، الساعة الـ 5 مساء.
2 ـ عرض فيلم “عندما تتحرك السريالية 2” لسلفادور دالي، في بيت ألبيرتو بجرمانا الساعة الـ 5 مساء.
حماة:
1 – حفل توقيع ديوان الشاعر نزار قدور في مقر جمعية أصدقاء سلمية في شارع حماة، الساعة الـ 6 مساء.
حلب:
1 ـ محاضرة “نجوم الصيف في حلب” يعقبها رصد عملي باستخدام التلسكوب، للمهندس مجد الصاري، في حديقة جمعية العاديات حي الجميلية شارع اسكندرون، الساعة الـ 7.30 مساء.
2 ـ عرض أفلام”سوبرمان، روكي الغلابة،الخريطة التي تقودك، ريستارت، السنافر، الشاطر، بعد 28 عام”، في صالة الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساء.
طرطوس:
1 – عرض فيلم “ترومان” في كافيه لامارا ببلدة الدريكيش، الساعة ال 6 مساء.