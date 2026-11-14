اكتشاف مدافن تعود للعصرين الروماني والبيزنطي خلال أعمال تنقيب في الرقة
40 ثانية من سماء مدينة تلدو بريف حمص الشمالي الغربي
بهدف توحيد الدعم الدولي.. منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ينطلق في دمشق 17 الجاري
3300 رأس إبل في بادية تدمر هذا العام بعد تعافٍ تدريجي شهده واقع تربيتها
فرسان سوريا يتحضرون لبطولة النصر الدولية لقفز الحواجز في الديماس
كيف بدا سد بلّوران في ريف اللاذقية بعد الأمطار الأخيرة؟
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