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Reading: 40 ثانية من سماء مدينة تلدو بريف حمص الشمالي الغربي
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40 ثانية من سماء مدينة تلدو بريف حمص الشمالي الغربي

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة طرطوس
تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة حلب الحرة فرع تل أبيض
حرفة الدهان الدمشقي حاضرة في معرض دمشق الدولي بحرفييها وعشاقها
استقبال طلبات الراغبين في التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز تجنيد إدلب.
محافظ درعا يفتتح مشاريع خدمية في كحيل ضمن حملة “أبشري حوران”
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