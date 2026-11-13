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السمسم في الكُبر.. موسم أثقلته السيول وغلاء مستلزمات الإنتاج
لنسج الشراكات وتطوير التعاون.. دمشق تجمع موردي الأقمشة الأتراك وصناع الألبسة السوريين
سوق الجمعة في الصالحية.. حكاية رزق ارتبطت بالصلاة وذاكرة الدمشقيين
انطلاق معرض “سوريا الدولي للنسيج” بمشاركة 45 شركة من سوريا وتركيا
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معرض لمشاريع شبابية بإدلب انطلقت من التدريب إلى الإنتاج، بدعم مؤسستين إنسانيتين
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