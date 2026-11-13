الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: الصحة توضح التفاصيل حول حالات شلل الأطفال واللقاحات
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الصحة توضح التفاصيل حول حالات شلل الأطفال واللقاحات

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