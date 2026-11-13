مواصلات اللاذقية: بدء أعمال صيانة طريق ربيعة – خان الجوز
“الدبلوماسية السورية والمحيط العربي” محور جلسة حوارية مع الشباب في دمشق
محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بالاشتراك مع هيئة الاستثمار السورية
إزالة السواتر وردم الخنادق في منبج وريفها ضمن حملة “صدى الصمود 2”
مناورة في اللاذقية تحاكي مخاطر “التنين البحري” وتختبر جاهزية فرق الطوارئ
سوريا ممثلة بالرئيس الشرع تشارك في مؤتمر (COP31) للقاء الشركاء الدوليين
غرفة عمليات متنقلة بمنظومة تقنية متكاملة خلال مناورة “التنين البحري”
أحدث أجهزة التحليل تدخل الخدمة في مناجم الفوسفات بريف حمص الشرقي
Sign in to your account
تذكرني