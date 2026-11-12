الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: سوريا ممثلة بالرئيس الشرع تشارك في مؤتمر (‏COP31‌‏) للقاء الشركاء الدوليين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

سوريا ممثلة بالرئيس الشرع تشارك في مؤتمر (‏COP31‌‏) للقاء الشركاء الدوليين

طلاب من طرطوس تحدوا الظروف، ونالوا العلامة التامة في الثانوية العامة
انتقاء مواهب كروية من براعم القنيطرة لاختيار فريق يمثل المحافظة في بطولة الجمهورية المقبلة
“جيل يقرأ.. وطن ينهض” يجمع دور النشر السورية المهتمة بثقافة الطفل في المكتبة الوطنية بدمشق
وزير الثقافة محمد ياسين الصالح لـ سانا: حملة “فداء لحماة” تجسيد لثقافة العطاء
محامون لـ سانا: لن نهدأ حتى نحاكم كل من أجرم بالشعب السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى