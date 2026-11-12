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Reading: قسم للمباحث الجنائية ومركز للشرطة.. تطوير البنية الأمنية في حارم وكفرتخاريم بريف إدلب
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قسم للمباحث الجنائية ومركز للشرطة.. تطوير البنية الأمنية في حارم وكفرتخاريم بريف إدلب

مشاهد جوية تظهر جمال ساحل قرية المنطار بريف طرطوس
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محاضرة في إدلب حول “المكتبة الوطنية ودورها التوثيقي في حفظ الذاكرة السورية”
“ريشة وتراث” معرض للفن التشكيلي والحرف اليدوية في خان أسعد باشا بدمشق
أمسية شعرية للأطفال ضمن أنشطة وزارة الثقافة في معرض دمشق الدولي
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