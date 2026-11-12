معرة النعمان على أبواب البرد.. وسائل تدفئة تحكمها التكاليف
من الرعاية إلى التمكين.. خطوات عملية لتطوير الإطار القانوني لذوي الإعاقة في سوريا
معالم ونسيج مدينة حلب العمراني
برنامج جديد أطلقه الهلال الأحمر السوري مع الصليب الأحمر السويدي يمتد بين 2026 و2028
مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية
يوم دراسي للطلاب من داخل مدارس ريف درعا الشرقي
سوريا تبحث في مؤتمر المناخ بتركيا آليات تمويل مشاريع التكيُّف والإنذار المبكر
أكثر من 1920 حادث سير في درعا خلال شهري تشرين الأول وأيلول الماضيين
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