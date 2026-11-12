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مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية

التربية السورية تبحث إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وتحديث الاختصاصات والمناهج
مركز الاختبارات الصناعية في دمشق.. معايير لضمانة جودة المنتج الوطني والمستورد
ملتقى شباب إدلب يناقش القضايا التي تهمهم ودورهم في مستقبل سوريا
ورش عمل لدعم العمل البرلماني بالتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية واللجنة العليا للانتخابات
افتتاح دائرة للأحوال المدنية في جيرود بريف دمشق لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين
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