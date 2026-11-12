مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية
يوم دراسي للطلاب من داخل مدارس ريف درعا الشرقي
سوريا تبحث في مؤتمر المناخ بتركيا آليات تمويل مشاريع التكيُّف والإنذار المبكر
وزير الإدارة المحلية لـ سانا: سوريا تضع استعادة النظم البيئية ضمن أولوياتها
تشييع متطوع في الدفاع المدني قضى خلال عمليات إتلاف مخلفات الحرب في ريف حلب
محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار
وفد سوري يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي لبحث فرص الاستثمار
ما هي الصعوبات التي تقف في طريق عودة الموبيليا السورية لمجدها السابق؟
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