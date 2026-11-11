العدالة الانتقالية تبحث مع المؤسسات الإعلامية آليات تعزيز الشراكة وتطوير قنوات التنسيق
مؤتمر طب حديثي الولادة ينطلق في دمشق بمشاركة أطباء من المحافظات والمغترب
وصول الرئيس الشرع إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ”COP31” في أنطاليا
وزارة الخارجية والمغتربين تجري دورات تدريبية للمرشحين للبعثات السورية بالخارج
إدارة التغيير وتعزيز الأداء الرقابي في ندوة تخصصية للجهاز المركزي للرقابة المالية
مشاهد ليلية تظهر عودة الحياة إلى مدينة تدمر التاريخية
الهلال الأحمر يطلق برنامج الهجرة والعودة الطوعية والمستدامة في سوريا 2026 – 2028
تحويل مخلفات الأبنية المدمرة إلى موارد في وحدة إعادة تدوير الأنقاض بداريا
Sign in to your account
تذكرني