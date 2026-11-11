الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: العدالة الانتقالية تبحث مع المؤسسات الإعلامية آليات تعزيز الشراكة وتطوير قنوات التنسيق
بحث
بحث
sana-logo-mobile

العدالة الانتقالية تبحث مع المؤسسات الإعلامية آليات تعزيز الشراكة وتطوير قنوات التنسيق

“آغرو سيريا” يختتم دورته الرابعة
الأطراف الصناعية في سوريا.. تكنولوجيا تعيد الحركة وتمنح الأمل
أهالي حمص يجددون عهد الوفاء لدماء الشهداء في الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية
إتلاف 1500 لغم من مخلفات النظام البائد في قارة بريف دمشق
إقامة بطولة حمص لمصارعة الأذرع لاختيار المنتخب المؤهل لبطولة الجمهورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى