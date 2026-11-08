الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: الخدمات الفنية تستبدل بلاطات جسر العبارة على طريق الرقة-المشرفة-تل أبيض المركزي
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الخدمات الفنية تستبدل بلاطات جسر العبارة على طريق الرقة-المشرفة-تل أبيض المركزي

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