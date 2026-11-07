صناعة الأغباني في دوما.. حرفة نسيجية حافظت على أصالتها
مدينة السخنة.. مبادرات أهلية تعيد تأهيل مرافقها وتشجع عودة 40 بالمئة من سكانها
السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال
وزارة الثقافة تقدم أنشطة وكتباً لـ200 طفل عبر الحافلة الثقافية في الضمير
لقاءات سورية فرنسية في باريس حول شؤون اللاجئين والتعاون المشترك
“زراعة لاتعرف الفصول”محاصيل البيوت البلاستيكية في ريف حماة
عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
ارتفاع منسوب مياه نهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية جراء الهطولات المطرية الغزيرة
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