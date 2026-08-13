من التهجير إلى حلم تمثيل سوريا في المستقبل.. طفل يصرّ على النجاح

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انخفاض الأسعار ووفرة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه يبث الحياة في أسواق مدينة حلب
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