فرص أكاديمية وتخصصات عسكرية.. ملتقى تعريفي بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دمشق

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات يتفقد واقع العمل في مؤسسة البريد بحمص
مشروع مخبز البياضة في حمص.. مساعِ حكومية لتأمين مادة الخبز للأهالي
استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سوريا” في مدينة معربا بريف دمشق
كلمة وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد الرحمن تركو خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
محافظ دير الزور : “عودة المطار تشكل عاملاً مهماً في دعم خطط التنمية”
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