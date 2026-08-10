الغابة الاستوائية في طرطوس تجمع بين المتعة التعليمية والسياحة البيئية

فرص أكاديمية وتخصصات عسكرية.. ملتقى تعريفي بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دمشق
مهرجان “صيف سوريا” يعيد إحياء قلعة دمشق كفضاء مفتوح للثقافة والفرح
وزارة الأوقاف تعزّز حضور المسجد في المجتمع عبر مهرجان “صيف سوريا”
صلح عشائري في أم المياذن بدرعا يعزز السلم الأهلي في المحافظة
ندوة في حمص تبحث مسار العدالة الانتقالية ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية
الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة ينطلق في دمشق محتفياً بمشاركة واسعة
ورشة تفاعلية في دمشق تبحث آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا
الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تنظم في دمشق ملتقى تعريفياً للراغبين بالانتساب إليها
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