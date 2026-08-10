الغابة الاستوائية في طرطوس تجمع بين المتعة التعليمية والسياحة البيئية

مؤتمر صحفي في وزارة الصحة لإطلاق برنامج تطوير البورد السوري
موسم القمح 2026.. مبادرة لمساعدة الفلاحين في التسجيل عبر منصة المؤسسة السورية للحبوب
اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء لتعزيز السلم الأهلي
امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس حلب تسير وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم
استقبال الرئيس أردوغان للرئيس الشرع والوزير الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى