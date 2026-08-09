من أجواء اليوم الثالث لمهرجان صيف سوريا 2026 في قلعة دمشق

يوم علمي في مشفى الزهراوي بدمشق للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
مشاهد جوية للأراضي الزراعية في كفر حلب بريف حلب الغربي والتي تشكّل مصدر رزق رئيسي للأهالي
مجلس القبائل والعشائر السورية يؤكد من إدلب: تغليب المصلحة العامة ودعم مسار العدالة الانتقالية
ضمن فعالية “من الكهف إلى النور”.. افتتاح أول عيادة للصحة النفسية في مشفى كفربطنا بريف دمشق
الزجاج المعشّق يروي حكاية التراث الدمشقي في أجنحة معرض دمشق الدولي للكتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى