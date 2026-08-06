ذوو المعتقلين يستقبلون أبناءهم المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

اتحاد الكتاب العرب يحتفي بالثقافة الكردية ضمن فعاليات “ملتقى أيام كرديّة”
مشاهد من انتشار قوات إدارة الأمن العام على الطرق والمفارق الرئيسية في محافظة اللاذقية
الكوادر الطبية والإسعافية في جهوزية عالية لتأمين سلامة المشاركين في حملة “فداء لحماة”
البدء بأعمال صيانة طريق سراقب – أريحا لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الأهالي
استمرار عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية الشمالي
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