توقيع عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية في المحافظات السورية

دمشق-سانا

وقع مدير شركة “صرح” القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري خليل بالبي، مع ممثل شركة “إنتر هيلث كندا” الدكتور عماد الذكير، اليوم الأحد، عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية، ويشمل 14 مشفى في مختلف المحافظات، بهدف تحسين البنية التحتية للمباني والأجهزة الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في مبنى الصندوق بدمشق.

وأكد وزير الصحة مصعب العلي في تصريح صحفي، أن توقيع العقد يأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العقد ينص على إعادة تأهيل وتزويد 14 مشفى رئيسياً في المحافظات بكامل الأجهزة.

ولفت الوزير العلي إلى أن المشروع يطلق عليه “المشفى النموذجي في كل محافظة”، وغالباً ما يكون المشفى الوطني، موضحاً أن العمل سيستمر لمدة 24 شهراً، وأن المواطنين سيبدؤون بلمس تغيّر واقعي وحقيقي في هذه المشافي بعد عدة أشهر من بدء العمل، فيما ستكون الخدمات الصحية والفندقية والأجهزة والمعدات، بعد انتهاء المشروع، وفق أحدث المعايير.

مدير شركة “صرح”: العقد على ست مراحل

بدوره، بيّن مدير شركة “صرح” أن المشروع يشمل جميع مراحل التطوير، سواء الإنشائية أو التشغيلية، مشيراً إلى أن أحد أهم أسس العقد هو ست مراحل، تبدأ من التخطيط إلى الدراسات، والتنفيذ، ثم التوريد، والتشغيل، ومن ثم ضمان نقل الخبرات من شركة إنتر هيلث كندا إلى الكوادر والفرق السورية التي ستشارك في جميع مراحل المشروع.

وأوضح بالبي أن توقيع العقد جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم قبل ستة أشهر، حيث أرسلت إنتر هيلث 16 مهندساً إلى المشافي في مختلف المحافظات، وأجروا التقييم المبدئي الفني الأول ودراسته، مؤكداً أن توقيع العقد يمثل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي.

التأهيل وفق معايير عالمية

من جهته، لفت ممثل شركة “إنتر هيلث كندا” إلى أن أعمال إعادة تأهيل المشافي ستنفذ وفق معايير عالمية، وستستعين الشركة أيضاً بخبرات سورية محلية وعالمية لتنفيذ المشروع، فهناك كفاءات سورية متميزة في المجال الطبي حول العالم ترغب في العودة إلى بلدها، وتقديم خبراتها لشعبها.

وقال: إننا “نعد الشعب السوري بأن تكون المشافي على مستوى عالمي، وأن تسهم في دعم السياحة الطبية، لأن توفر مستوى صحي وطبي متقدم في سوريا سيشجع كثيرين على القدوم إليها للاستفادة من خدماتها الطبية”.

وحضر التوقيع وزيرا المالية محمد يسر برنية والسياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني.

يذكر أنه صدر في التاسع من شهر تموز عام 2025 المرسوم رقم (113)، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في سوريا تسمى الصندوق السيادي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

وتعد شركة “إنتر هيلث كندا” من الشركات العاملة في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتقدم خبراتها في إدارة المنشآت الطبية وتطبيق معايير الجودة والسلامة، بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع الصحي ومركزها الرئيسي في كندا.