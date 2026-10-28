دورة متخصصة بالأمن السيبراني بدمشق لتعزيز حماية ‏البنية التحتية المعلوماتية‎

دمشق-سانا
نظمت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، دورة تدريبية متخصصة بالأمن السيبراني لممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية ورفع الجاهزية الرقمية، وذلك في مقرها بمجمع الديماس التقني في ريف دمشق.
وركزت الدورة التي استمرت يومين على أهمية دور الفريق الوطني في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني.
تعزيز دور الفرق الوطنية في حماية البنية التحتية المعلوماتية
وأكد المدير العام للهيئة شحادة الإبراهيم في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أهمية التدريب والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الهجمات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية.
وأوضح الإبراهيم أن الدورة التي شارك فيها 31 متدرباً تركزت على تعزيز دور الفرق الوطنية المختصة في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالأمن السيبراني.
تدريبات تطبيقية ومحاكاة لمواجهة الهجمات
وبيّن الإبراهيم أن الدورة تناولت بناء بيئات فرق الاستجابة للطوارئ السيبرانية (CIRT) ومراكز العمليات (SOC) عبر أدوات مفتوحة المصدر، وإدارة الحوادث الرقمية بوساطة منصة (TheHive)، فضلاً عن تحليل استخبارات التهديدات، والتحقيق في اختراق خوادم الويب وكيفية استعادة تشغيلها بكفاءة.
كما تضمنت الدورة حسب الإبراهيم تنفيذ تمرين عملي يجسد سيناريو هجوم سيبراني استهدف إحدى المؤسسات الوطنية الحيوية، بهدف اختبار قدرات إدارة الأزمات، وسرعة اتخاذ القرار، ورفع مستوى التواصل والتنسيق الميداني بين الجهات المشاركة.
تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات السيبرانية
بدوره، أكد المختص في الأمن السيبراني عمر الزرعي أهمية الدورة على المستويين الفردي والجماعي، لما تضمنته من محاور عملية ومعارف متخصصة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات السيبرانية.
وأشار الزرعي إلى أن التدريب لم يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل امتد إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المختصين والجهات المعنية، بما يدعم تكامل الجهود الوطنية في التصدي للتهديدات السيبرانية وتطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.
وشدد الزرعي على أن تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تضمن حماية البيانات وتعزز إقبال المستخدمين على المنتجات والخدمات الرقمية.
تبادل الخبرات يعزز الحماية
من جانبه، أكد مدير الأنظمة والبنية التحتية في أحد البنوك سامي عرموش، أهمية الدورة في تعزيز قدرات الكوادر التقنية وتطوير آليات التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية والحد من آثارها.
وأوضح عرموش أن الدورة التدريبية شكّلت فرصة مهمة للتعرف إلى آليات العمل عبر المنصة الوطنية المعنية برصد التهديدات الأمنية ومتابعتها، مشيراً إلى دورها في تأهيل الكوادر الفنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات الأمنية المتجددة.
وأكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع مستوى الوعي بأساليب الاستخدام الآمن للوسائط الإلكترونية، بما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الرقمية ويحد من استغلال التقنيات الحديثة في تنفيذ الأنشطة الضارة أو استهداف الآخرين.
وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أعلنت في الأول من شهر آب الماضي أن مركز أمن المعلومات الوطني تصدّى لأكثر من 3.6 ملايين هجمة سيبرانية خلال شهر تموز في إطار جهوده المستمرة لحماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، كما رصد المركز وتتبع أكثر من 12 ألفاً و500 مصدر لتلك الهجمات.