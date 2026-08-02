ندوة في حمص تسلط الضوء على دور الأسرة في تربية الأبناء وسط الانفتاح الرقمي

إشراقة صيف.. فعالية ترفيهية لنحو 60 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق
ورشة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تختتم أعمالها بدمشق بمناقشة التنسيق مع المؤسسات المعنية
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