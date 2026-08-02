ندوة في حمص تسلط الضوء على دور الأسرة في تربية الأبناء وسط الانفتاح الرقمي
مغارة موسى في بلودان بريف دمشق.. من منجم للرمل إلى معلم سياحي يروي ذاكرة المكان
لقاء حواري في برلين يناقش الصحة النفسية للسوريين
معرض “Medica Scope 2026” ينطلق غداً الأحد لعرض أحدث الحلول والتقنيات الطبية
مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض “الجانب الأبيض” على مسرح الحمراء
عبر منصة “موتور شو 2026”.. شركات محلية ودولية تعرض أحدث التقنيات في عالم السيارات
افتتاح أسبوع المنحوتات الحجرية في متحف حمص بحضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح.
رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ سانا: ترسيخ سيادة الإعلان الدستوري وتعزيز الفصل بين السلطات
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