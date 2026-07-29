مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع نظامه الداخلي ‏

‏ ‏دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب السوري، خلال جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي ‏الأول، المنعقدة اليوم الأربعاء في مبنى المجلس بدمشق برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد ‏العواك، مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي، البالغ عددها 227 مادة، وذلك لليوم الرابع ‏على التوالي.‏

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وتركزت مداخلات الأعضاء على مراجعة مواد المشروع وإدخال التعديلات اللازمة ‏عليها، بما يضمن الوصول إلى نظام داخلي يعزز كفاءة عمل المجلس، وينظم آليات اتخاذ ‏القرار فيه، تمهيداً لاستكمال صياغته النهائية.‏

عوض: الارتقاء بأداء المجلس

وأكد عضو مجلس الشعب عبد الرزاق عوض، في تصريح لمراسلة سانا، أن الجلسات ‏اتسمت بأجواء إيجابية، وشهدت مداخلات معمقة ونقاشات موسعة حول المحاور التي ‏تسهم في الارتقاء بأداء المجلس وأعضائه، وتشكل أساساً لتلبية احتياجات مختلف فئات ‏الشعب.‏

‏ ‏وأوضح عوض أن المواد تناقش تباعاً بدقة واستفاضة، وأن التعديلات المقترحة من ‏شأنها رفع مستوى أداء المجلس بما يواكب تطلعات السوريين والتضحيات التي قدموها ‏خلال سنوات الثورة.‏

خلوف: مناقشات موضوعية وشفافة ‏

من جهتها، بينت عضو مجلس الشعب مي خلوف أن المجلس قطع شوطاً مهماً في مناقشة ‏مشروع النظام الداخلي خلال أربعة أيام متتالية، وأصبح قريباً من استكمال مواده، مشيرة ‏إلى أن النقاشات اتسمت بالموضوعية والحياد والشفافية.‏

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وأكدت خلوف أهمية صياغة النظام الداخلي بصورة قانونية سليمة، لكونه الوثيقة الناظمة ‏لعمل المجلس، بما يحدد آليات عمله ويوفر الأطر المناسبة لأداء مهامه داخل المجلس ‏وخارجه.‏

الحسين الزركة: تعزيز العمل البرلماني

بدوره، أوضح عضو مجلس الشعب عايش خليف الحسين الزركة أن المجلس يسعى إلى ‏إقرار نظام داخلي يعزز العمل البرلماني، ويسهم في تطوير آليات مناقشة مشروعات ‏القوانين وإقرارها بما يدعم مسيرة النهوض بالبلاد.

ولفت إلى أن التفاعل الذي شهدته الجلسات يعكس حرص الأعضاء على خدمة الشعب ‏وتحقيق المصلحة العامة.‏

عربو: خطوات ثابتة نحو الصيغة النهائية

وأشارت عضو مجلس الشعب نور عربو إلى أن النظام الداخلي، بوصفه الناظم لعمل ‏المجلس وآليات اتخاذ القرار فيه، يحتاج إلى مناقشة متأنية لجميع مواده، سواء لإقرارها ‏أو إعادة صياغة بعضها.‏

وأكدت عربو أن المجلس يسير بخطوات جيدة وثابتة نحو استكمال مناقشة المشروع ‏والوصول إلى صيغته النهائية.‏

الجشعم: مناقشة المواد بمسؤولية عالية

ولفت عضو مجلس الشعب مقدام الجشعم إلى أن أبرز المواد التي نوقشت تلك المتعلقة ‏بعدد اللجان المختصة، التي تغطي مجالات واسعة من متطلبات العمل البرلماني.‏

وأوضح أن من بين اللجان المقترحة لجان الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، ولجنة ‏ضحايا وشهداء الثورة السورية والمهجرين والمغيبين قسراً والمعتقلين، ولجنة العدالة ‏الانتقالية.‏

وأكد الجشعم أن مناقشة المواد تجري بمسؤولية عالية، مستفيدة من خبرات أعضاء ‏المجلس المتنوعة، بما يسهم في إعداد نظام داخلي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وينسجم ‏مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء تجاه الشعب السوري.‏

وفي ختام أعمالها، علق المجلس جلسته على أن يستأنف مناقشة مشروع النظام الداخلي ‏يوم غد الخميس، ضمن الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول، ‏تمهيداً للوصول إلى صيغته النهائية.‏

وكان مجلس الشعب بدأ، يوم الأحد الماضي، مناقشة مشروع نظامه الداخلي، بعد انتهاء ‏لجنة الصياغة من إعداد المسودة الأولية وتصديقها من الناحية القانونية.‏

وتناولت المناقشات، خلال الجلسات السابقة، الأحكام المتعلقة بمهام المجلس ‏واختصاصاته، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، وآلية انتخاب المكتب ‏الرئاسي للمجلس، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية الناظمة لعمله.‏