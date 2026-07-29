مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع نظامه الداخلي ‏

دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب السوري، خلال جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول، المنعقدة اليوم الأربعاء في مبنى المجلس بدمشق برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي، البالغ عددها 227 مادة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
وتركزت مداخلات الأعضاء على مراجعة مواد المشروع وإدخال التعديلات اللازمة عليها، بما يضمن الوصول إلى نظام داخلي يعزز كفاءة عمل المجلس، وينظم آليات اتخاذ القرار فيه، تمهيداً لاستكمال صياغته النهائية.
عوض: الارتقاء بأداء المجلس
وأكد عضو مجلس الشعب عبد الرزاق عوض، في تصريح لمراسلة سانا، أن الجلسات اتسمت بأجواء إيجابية، وشهدت مداخلات معمقة ونقاشات موسعة حول المحاور التي تسهم في الارتقاء بأداء المجلس وأعضائه، وتشكل أساساً لتلبية احتياجات مختلف فئات الشعب.
وأوضح عوض أن المواد تناقش تباعاً بدقة واستفاضة، وأن التعديلات المقترحة من شأنها رفع مستوى أداء المجلس بما يواكب تطلعات السوريين والتضحيات التي قدموها خلال سنوات الثورة.
خلوف: مناقشات موضوعية وشفافة
من جهتها، بينت عضو مجلس الشعب مي خلوف أن المجلس قطع شوطاً مهماً في مناقشة مشروع النظام الداخلي خلال أربعة أيام متتالية، وأصبح قريباً من استكمال مواده، مشيرة إلى أن النقاشات اتسمت بالموضوعية والحياد والشفافية.
وأكدت خلوف أهمية صياغة النظام الداخلي بصورة قانونية سليمة، لكونه الوثيقة الناظمة لعمل المجلس، بما يحدد آليات عمله ويوفر الأطر المناسبة لأداء مهامه داخل المجلس وخارجه.
الحسين الزركة: تعزيز العمل البرلماني
بدوره، أوضح عضو مجلس الشعب عايش خليف الحسين الزركة أن المجلس يسعى إلى إقرار نظام داخلي يعزز العمل البرلماني، ويسهم في تطوير آليات مناقشة مشروعات القوانين وإقرارها بما يدعم مسيرة النهوض بالبلاد.
ولفت إلى أن التفاعل الذي شهدته الجلسات يعكس حرص الأعضاء على خدمة الشعب وتحقيق المصلحة العامة.
عربو: خطوات ثابتة نحو الصيغة النهائية
وأشارت عضو مجلس الشعب نور عربو إلى أن النظام الداخلي، بوصفه الناظم لعمل المجلس وآليات اتخاذ القرار فيه، يحتاج إلى مناقشة متأنية لجميع مواده، سواء لإقرارها أو إعادة صياغة بعضها.
وأكدت عربو أن المجلس يسير بخطوات جيدة وثابتة نحو استكمال مناقشة المشروع والوصول إلى صيغته النهائية.
الجشعم: مناقشة المواد بمسؤولية عالية
ولفت عضو مجلس الشعب مقدام الجشعم إلى أن أبرز المواد التي نوقشت تلك المتعلقة بعدد اللجان المختصة، التي تغطي مجالات واسعة من متطلبات العمل البرلماني.
وأوضح أن من بين اللجان المقترحة لجان الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، ولجنة ضحايا وشهداء الثورة السورية والمهجرين والمغيبين قسراً والمعتقلين، ولجنة العدالة الانتقالية.
وأكد الجشعم أن مناقشة المواد تجري بمسؤولية عالية، مستفيدة من خبرات أعضاء المجلس المتنوعة، بما يسهم في إعداد نظام داخلي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وينسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء تجاه الشعب السوري.
وفي ختام أعمالها، علق المجلس جلسته على أن يستأنف مناقشة مشروع النظام الداخلي يوم غد الخميس، ضمن الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول، تمهيداً للوصول إلى صيغته النهائية.
وكان مجلس الشعب بدأ، يوم الأحد الماضي، مناقشة مشروع نظامه الداخلي، بعد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة الأولية وتصديقها من الناحية القانونية.
وتناولت المناقشات، خلال الجلسات السابقة، الأحكام المتعلقة بمهام المجلس واختصاصاته، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، وآلية انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية الناظمة لعمله.