تدريب عملي على إطفاء الحرائق لطلاب المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر

انطلاق أعمال مؤتمر أمراض الهضم السادس والثلاثين في دمشق
افتتاح مركز بريد معرة النعمان في ريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي
اختتام فعالية السرد القرآني “آياتٌ بيّنات” في مسجد عبد الرحمن بن عوف بدمشق
فرق الدفاع المدني تتمكن من إجلاء أهالي منزلين حاصرتهما المياه بعد فيضان نهر الكبير الجنوبي
زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
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