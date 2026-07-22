كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة للجمعية العامة

سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية يطلعون على واقع مخيمات النزوح بالشمال السوري
ورشة تشاورية بين الجهات الوطنية السورية وشركاء التنمية الألمان لتعزيز برامج التعافي ‏والتعاون
كهرباء حمص تعزّز استقرار التغذية بإعادة تأهيل مركز تحويل في حي السلطانية
تعادل نادي تشرين مع الكرامة في الجولة العاشرة من مباريات الدوري السوري الممتاز
لقاء وزير السياحة مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري
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