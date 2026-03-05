الهلال الأحمر القطري يوزّع 125 ألف كيت غسيل كلى على 87 مركزاً في سوريا

استمرار معاناة الأهالي أثناء عبورهم للجسر القديم الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات في مدينة الرقة
بريطانيا تؤكد وجود فرص تجارية واستثمارية واعدة مع سوريا
ورشة للحدادة العربية في حلب تحافظ على روح الحرفة بصناعة أدوات أكثر جودة ومتانة
سانا تستطلع آراء أهالي إدلب حول العرض العسكري والاحتفال بذكرى التحرير
وزير الاقتصاد يزور محافظة الرقة للاطلاع على واقع قطاعي الإنتاج والتنمية بالمحافظة
