يوم علمي لهيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع جامعة القلمون

فلسطينيون في غزة يصفون لـ مراسل سانا مشاعرهم بعد الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار
كلمة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن
العثور على مقبرة جماعية في منطقة مشروع فيلات الرواد السكني غرب مدينة دير الزور تعود لمجزرة ارتكبها النظام البائد
“مركز الأمل” استجابة صحية وإنسانية لحاجات مرضى السرطان في دير الزور
بعد استهدافه من قبل النظام البائد.. وزارة الأوقاف تستعد لافتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الترميم
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