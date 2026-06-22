الشيباني يبحث مع سلام المستجدات الإقليمية ويؤكد وقوف سوريا إلى جانب لبنان

موقع011 الشيباني يبحث مع سلام المستجدات الإقليمية ويؤكد وقوف سوريا إلى جانب لبنان

دمشق-سانا
 
تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اتصالاً هاتفياً، اليوم الإثنين، مـن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وأكد الشيباني خلال الاتصال وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على دعم سيادة لبنان واستقراره.

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