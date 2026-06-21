قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني يدخل الخدمة
افتتاح مخبز “شهداء حيش” الآلي في ريف إدلب الجنوبي بطاقة 10 آلاف ربطة يومياً
ما هي مسارات العدالة الانتقالية؟
“دور الأدب في إعادة اكتشاف الإنسان والمجتمع السوري”.. ندوة ثقافية في برلين
وزير التعليم العالي يفتتح قسم القثطرة القلبية في مشفى حمص الجامعي
محاضرة في الباب بريف حلب حول دور الأفراد والمؤسسات في بناء سوريا الجديدة
افتتاح مركز وصوامع حبوب قلعة المضيق بعد إعادة تأهيلها
ورشات الكهرباء تواصل إصلاح عطل محولة التيم بدير الزور استعداداً لإعادتها إلى الخدمة
Sign in to your account
تذكرني