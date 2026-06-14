فريق سيريانا يقدم أداءً لافتاً في بطولة أنتويرب لكرة القدم بدعم من السفارة السورية في بلجيكا

وحدة مياه دوما.. جهود متواصلة لتحسين عمليات الضخ وضمان استدامة الخدمة
نهر الفرات في الرقة.. متنفس يجمع أبناء المدينة خلال شهر رمضان المبارك
انتشار دوريات الشرطة العسكرية وإدارة الأمن الداخلي في اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات
اختتام ورشة “القيادة بين التحديات والإنجاز” في حمص لتعزيز المهارات الإدارية
رئيس المجلس السوري الأمريكي لـ سانا: كل الجهود تظافرت لنصل إلى مرحلة إزالة قانون قيصر عن سوريا
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى