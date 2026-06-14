من استقبال الوزير الشيباني وفداً وزارياً أردنياً في مطار دمشق

جمال الطبيعة والربيع في قرية بسيمة بوادي بردى في ريف دمشق
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